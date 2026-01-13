ತುಮಕೂರು ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೆಸರು: ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧ
ಬಿಜೆಪಿಯವರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಇಂದು ರಾಜ್ಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅವರು 'ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣ'ದ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ತುಮಕೂರು: ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬಳಿ ಇರುವ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶುಭಕಲ್ಯಾಣ, ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಚೇತನ್ ಹಾಗೂ ಅಶೋಕ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ನಿನ್ನೆ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದೂ ಕೂಡ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
"ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟಿರುವ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ" ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು.
ಅಪಪ್ರಚಾರ ಎಂದ ಗೃಹ ಸಚಿವರು: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪರಮೇಶ್ವರ್, "ತುಮಕೂರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣವೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕಾಗುತ್ತಾ?. ಅದೆಲ್ಲಾ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೆಡ್ ಇದ್ದು, ಅದನ್ನು ಒಳಾಂಗಣ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಆ ಶೆಡ್ಗೊಂದು ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿನಾ?" ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
"ನಾವು ಗಾಂಧಿಯವರ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನರೇಗಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರು ತೆಗೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರು ತೆಗೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹುಚ್ಚರು ಹೇಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ನೀವೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾಪಟು, ತುಮಕೂರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ತರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನಿಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ, ನನಗೆ ಅದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಿದೆ" ಎಂದರು.
"2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಪತ್ರವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 2026 ಜನವರಿ 16ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.
"ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಇಡಬಾರದು ಎಂದು ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕೆಂದು ನಾನೂ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಬೆರೆಸಬಾರದು. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ನೋಡಬಾರದು" ಎಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
