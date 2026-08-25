ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಗರಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ 'ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ': 3,800ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಲೇಖನಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕರಾವಳಿಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ!
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 500 -1000 ಲೇಖನಗಳಿಂದ ಶುರುವಾದ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಇಂದು 3,800ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿನೋದ್ ಪುದು ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 25, 2026 at 1:47 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ 'ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ' ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರಾಚೀನ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯಾದ ತುಳುವಿನ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ - ವಿಚಾರ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವಲ್ಲಿ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.
8 ವರ್ಷಗಳ ತಪಸ್ಸು – ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ನಿಂದ ಲೈವ್ ಆದ ಕಥೆ: ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯವು 2008 ರಲ್ಲೇ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತಾದರೂ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವವರ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 'ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್' ಹಂತದಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ 1,000 ಲೇಖನಗಳ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಐಎಸ್-ಎ2ಕೆ (CIS-A2K) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಪವನಜ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪಾದಕರ ತಂಡ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮಿಸಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2016ರ ಆಗಸ್ಟ್ 6 ರಂದು ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಕಿಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 23ನೇ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲೈವ್ ಆಯಿತು.
3,800ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಲೇಖನಗಳು: ಆಟಿ ತಿಂಗಳಿಂದ ದೈವಾರಾಧನೆಯವರೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ದಾಖಲೆ- ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 500 -1000 ಲೇಖನಗಳಿಂದ ಶುರುವಾದ ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಇಂದು 3,800ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ವಿಷಯ ವೈವಿಧ್ಯ: ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ, ಆಟಿಕಳಂಜೆ, ಸೋಣದ ಜೋಗಿ, ಪತ್ತನಾಜೆ, ಭೂತಕೋಲ, ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯ, ಭೂಗೋಳ, ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೇಖನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಬರಹಗಳು: ಕಳೆದ ವರ್ಷವೊಂದರಲ್ಲೇ ಆಟಿ ತಿಂಗಳ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಖಾದ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಸುಮಾರು 300 ಲೇಖನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರಸಿನ ಎಲೆಯ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಪ್ರಮಾಣ ಭಾಷೆಯ ಸವಾಲು: ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ (ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ಸುಳ್ಯ) ಆಡುಭಾಷೆಯ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ, ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಿಸುವಾಗ ಸೂಕ್ತ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮತ್ತು ಆಕರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಧಿಕೃತತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಂಪೊಲಿಪುನ ಲೇಸ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಂಪಾದಕರ ಪಾತ್ರ: ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯನ್ ಯೂಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಲೇಖನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಗೃಹಿಣಿಯರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಲೇಖನ ಬರವಣಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ, ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ವೋಚರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ 'ಸಂಪೊಲಿಪುನ ಲೇಸ್' (ಎಡಿಟಥಾನ್) ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುವ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿಮೀಡಿಯನ್ ಯೂಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಬದಿಕಾನ ಮಾತನಾಡಿ, "ತುಳು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಲೈವ್ ಆಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳು ಸಂದಿವೆ. ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಶೋಧಕರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ತುಳು ಲಿಪಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 10,000ದಿಂದ 20,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
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