ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ 2ನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷಾ ಗರಿಮೆ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮುನ್ನುಡಿ, ಸಿಗುವ ನೈಜ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು!
ತುಳು ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಧಿಕೃತ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಆಗುವ ನೈಜ ಲಾಭಗಳೇನು? ಎಂಬ ಕುರಿತು ವಿವೇಕ ರೈ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಳೆ ವಿಶ್ಲೇಷನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿನೋದ್ ಪುದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 19, 2026 at 4:55 PM IST
ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಕರಾವಳಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ನುಡಿ, ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನ್ಯಾಯ ದೊರೆತಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಡೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ರಾಜ್ಯದ 'ಎರಡನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಧಿಕೃತ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ'ಯನ್ನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಲಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಭವ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ, ಕರಾವಳಿ, ಮುಂಬಯಿ, ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಾಷೆ ತುಳು. 1970ರಲ್ಲಿ ತುಳು ಕೂಟ ಆರಂಭವಾದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಭಾಷೆಯ ಅಸ್ಮಿತೆ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ಕೂಗು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ತುಳುವಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷಾ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬ ಆಗ್ರಹ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸಂಪುಟದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ದಶಕಗಳ ಹೋರಾಟ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಮಾನದಿಂದ ತುಳು ಭಾಷೆ, ತುಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಿಗುವ ನೈಜ ಲಾಭಗಳೇನು? ಆಡಳಿತ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ? ಎಂಬ ಕುರಿತು ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ, ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಬಿ.ಎ. ವಿವೇಕ ರೈ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಳೆ ಅವರ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಆಡಳಿತ ಜನಮುಖಿ: ಕಡ್ಡಾಯ ದ್ವಿಭಾಷಾ ನೀತಿ (Bilingual Administration) ಸಂಪುಟದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಆಡಳಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜನಮುಖಿಯಾಗಲಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿವರೆಗೂ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ತುಳು ಅಧಿಕೃತ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಲಿದೆ.
"ಇದುವರೆಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಲು ತಿಣುಕಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಗ್ರಾಮಸಭೆ, ತಾಲೂಕು ಅಥವಾ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಯ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಳುವಿನಲ್ಲೇ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಬಹುದು, ತುಳುವಿನಲ್ಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಸುತ್ತೋಲೆ, ನೋಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳು ಕನ್ನಡದ ಜತೆಗೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಾ. ಬಿ.ಎ. ವಿವೇಕ ರೈ.
ಇದೇ ಅಂಶವನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವ ಡಾ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಳೆ ಅವರು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾರೆ."ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ಬರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 'ನಮಗೆ ತುಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕೊಡಿ' ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಸತಾಯಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಜನರು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿದರೆ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತುಳುವಿನಲ್ಲೇ ಕಡತ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ನಿಯಮಬದ್ಧ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ - ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರುವಂತೆ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ - ತುಳು ದ್ವಿಭಾಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ: ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷಾ ಕಲಿಕೆಗೆ ಈವರೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಅನಧಿಕೃತ ಅಥವಾ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ತೆರೆಬೀಳಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿರುವ ತುಳುವನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಅಥವಾ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿಯೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗಲಿದೆ.
"ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ - ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಇದ್ದರೂ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ರಚನೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಧಿಕೃತ ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ವೇತನ ನೀಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳುವನ್ನು ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕಲಿಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಾಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವೇ ಅಧಿಕೃತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ತುಳು ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಾ. ಬಿ.ಎ. ವಿವೇಕ ರೈ.
ಜೊತೆಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೂ ತುಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಲಿದೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ (KPSC) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಂತೆಯೇ ತುಳುವನ್ನು ಒಂದು ಐಚ್ಛಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ (Optional Paper) ಸೇರಿಸಲು ಹಾಗೂ ತುಳುವಿನಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಬಿಳಿಮಳೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ತರ್ಜುಮೆದಾರರಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಅನುದಾನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ, ನಿಯಮಾವಳಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಿಂದ ತುಳುವಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು ತರ್ಜುಮೆದಾರರ (Translators) ದೊಡ್ಡ ತಂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ತರ್ಜುಮೆದಾರರ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ 85 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅನುದಾನವು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ದಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
"ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು, ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಕಡತಗಳನ್ನು ತುಳುವಿಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಲು ನುರಿತ ಅನುವಾದಕರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ಎರಡೂ ಬಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಜನತೆಗೆ ಅನುವಾದಕರಾಗಿ, ಭಾಷಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲೂ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಶಾಸಕರ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕೃತ ಅನುವಾದಕರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರಲಿದೆ" ಎಂದು ಡಾ. ಬಿ.ಎ. ವಿವೇಕ ರೈ ಹೇಳಿದರು.
ಸಿನಿಮಾ, ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕಲೆಗೆ ರಾಜಮರ್ಯಾದೆ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನದಿಂದ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಸಿಗಲಿದೆ. "ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಥವಾ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವಾಗ ತುಳು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕೇವಲ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ಮುಂದೆ ತುಳು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರತಿವರ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತುಳು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೀಸಲಿಡಲೇಬೇಕು. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲೂ ತುಳು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೋಟಾ ನೀಡಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಂಡಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮುಂದಿರುವ ಗಂಭೀರ ಸವಾಲುಗಳು: ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ: ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೇ ಭಾಷೆ ಬೆಳೆದುಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತುಳುವರು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಗಂಭೀರ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಜ್ಞರು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆಡಳಿತ ಪದಕೋಶದ ತುರ್ತು: ತುಳು ಆಡಳಿತದ ಭಾಷೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಕಂದಾಯ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತದ ನೂರಾರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದಗಳಿಗೆ (ಉದಾ: ಪಟ್ಟೆ, ಜಮೀನು, ಖಾತೆ) ಸಮಗ್ರ ತುಳು ಪದಕೋಶವನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಲಿಪಿ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ: ತುಳುವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ತುಳು ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕರು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಾಷೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಡಾ. ಬಿಳಿಮಳೆ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪುತ್ತೂರು, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಡುನುಡಿಗಳ ನಡುವೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಕನ್ನಡದೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದ: ತುಳು ಬೆಳೆಸುವ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗಬಾರದು. ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಡಾ. ಬಿಳಿಮಳೆ ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು.
8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಲವೇ?: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂವಿಧಾನದ 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ವಿದ್ವಾಂಸರು ವಾಸ್ತವಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಳೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ದೇಶದಲ್ಲಿ 135ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿವೆ. ಭೋಜ್ಪುರಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆಗಳೇ ಇನ್ನೂ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸಮಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷಾ ನೀತಿ ರೂಪಿಸದೇ ಕೇವಲ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆದರೆ, ಡಾ. ಬಿ.ಎ. ವಿವೇಕ ರೈ ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ತಂತ್ರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ
"8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತುಳುವನ್ನು 2ನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, 'ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ನುಡಿಗೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಇದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರವೂ 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂದೆ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಂಡಿಸಲು ನಮಗೆ ಬಲವಾದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಸ್ತ್ರ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಮಾನವು ತುಳುವರ ಶತಮಾನಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಗರಿಮೆ ತಂದಿದೆ. ಕೇವಲ ಸರಕಾರಿ ಕಡತಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಆಡಳಿತ ಪದಕೋಶ ರಚನೆ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕವೇ ತುಳುವನ್ನು ಆಡಳಿತದ ಗದ್ದುಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೂರಿಸಲು ಇಡೀ ತುಳು ಸಮಾಜ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕಿದೆ.
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