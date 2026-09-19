ETV Bharat / state

ಕರ್ನಾಟಕದ ಎರಡನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ತುಳು: ದಶಕಗಳ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂದ ಜಯ

ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಧಿಕೃತ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿಸಲು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

DAKSHINA KANNADA ತುಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎರಡನೇ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 19, 2026 at 8:56 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿಯ ಜೀವನಾಡಿ, ಪ್ರಾಚೀನ ನುಡಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎರಡನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಧಿಕೃತ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒಲಿದಿದೆ. ನಗರದ ಪಡೀಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮುಂಬಯಿ ಹಾಗೂ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ತುಳುವರ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಭ್ರಮದ ಗಳಿಗೆಯಾಗಿದೆ.

ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ:

ಡಾ. ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಸಮಿತಿ ಶ್ರಮ: ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯಾಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ಈ ಹಿಂದೆ ಡಾ. ಎಂ. ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಮಿತಿಯು ಭಾಷೆಯ ಇತಿಹಾಸ, ಲಿಪಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಶಾಸನಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 14, 2023ರಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು.

ಸಂವಿಧಾನದ 345ನೇ ವಿಧಿ ಬಲ: ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 345ರ ಅನ್ವಯ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಆಳ್ವ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ ಸಮ್ಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಜತೆಗೆ ತುಳುವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲು ಹಸಿರುನಿಶಾನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ, ಭಾಷಾಂತರಕಾರರ (Translators) ನೇಮಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಜನತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿಗೂ ದಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ನಾಯಕರ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ:

ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಆಡಳಿತ ಭಾಷಾ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತುಳುವರ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. 2009ರಲ್ಲಿ ಉಜಿರೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಾಡು-ನುಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ 8ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವದ ಬಲ ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ - ಡಾ. ಡಿ. ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್: "ಹಲವರು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಸಂಪುಟ ನನಸು ಮಾಡಿದೆ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಉಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ನೆಲದ ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರ ದಶಕಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ನೀಡಿದೆ" ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ (ಪುತ್ತೂರು): "ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂಥ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ ತುಳುವರ ಕನಸನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರಾವಳಿಯ ಜನತೆಯ ಋಣ ತೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ." ಎಂದು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶಾಸಕ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ (ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ): "ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತುಳುವನ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂದ ಜಯ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಡಾ. ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ಇದಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಈ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು."

ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಯಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ, ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್, ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಹಾಗೂ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಫಲವಿದು - ತಾರಾನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

"ಡಾ. ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ನೇತೃತ್ವದ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮುತುವರ್ಜಿಯು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಡಿದ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪುಟದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಸ್ಮಿತೆಗೆ ನವಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ತುಳು' ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ; 'ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ' ಮರುನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ: ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘೋಷಣೆ

TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
ತುಳು
ಕರ್ನಾಟಕದ ಎರಡನೇ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ
ಮಂಗಳೂರು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ
TULU LANGUAGE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.