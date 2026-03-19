ಮೊನ್ನೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು‌ ನಿನ್ನೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆ: ವಾಹನ ಸವಾರರ ಪರದಾಟ, ರೈತರು ತತ್ತರ

ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಿಯಾಲ, ಕಡವಿನಕಟ್ಟೆ ಹುಂಡಿ, ಶಿವಪುರ, ಉತ್ತವಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆರಾಯ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದು ಜನಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿತ್ತು.

ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆ
Published : March 19, 2026 at 10:38 AM IST

ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಗಡಿಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ನವ ವಸಂತ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವರುಣ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಆರ್ಭಟಿಸಿದರೆ, ನಿನ್ನೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆ ಭೋರ್ಗರೆದಿದೆ. ದಿಢೀರ್ ಸುರಿದ ಜೋರು ಮಳೆಗೆ ಜನರು, ವಾಹನ ಸವಾರರು, ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪರದಾಡಿದರು.

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಹರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಜನಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿತು. ಚಾಮರಾಜನಗರದ ದೊಡ್ಡಂಗಡಿ- ಚಿಕ್ಕಂಗಡಿ ಬೀದಿಗಳು, ರಥದ ಬೀದಿಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 3 - 4 ಅಡಿ ನೀರು ಹರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಲುಗಿದರು.

ನಿನ್ನೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಆರ್ಭಟಿಸಿದಂತೆ ಇಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿದ ಪರಿಣಾಮ ರಸ್ತೆಯೇ ಕಾಣದೇ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಿಯಾಲ, ಕಡವಿನಕಟ್ಟೆ ಹುಂಡಿ, ಶಿವಪುರ, ಉತ್ತವಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆರಾಯ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದು ಜನಜೀವನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿತ್ತು.

ಬಿರುಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳು ಹಲವೆಡೆ ಧರಾಶಾಹಿಯಾಗಿದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಅರಣ್ಯ ನರ್ಸರಿ ಬಳಿ ಮರವೊಂದರ ಕೊಂಬೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದ ಎರಡು ಎಕರೆ ಬಾಳೆ: ಬಿರುಗಾಳಿ ರಭಸಕ್ಕೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡುವಿನಕಟ್ಟೆಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೇ ನಂ- 106 ರಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ನಾಗರಾಜು ಎಂಬವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆ ನೇಂದ್ರ ಬಾಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಗೊನೆ 19 ಕೆಜಿಯಷ್ಟಾಗಿತ್ತು. 4-5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದ ರೈತ ಬಸವಣ್ಣನಿಗೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ‌. ನಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಈ ಮಳೆಗೆ ಮುಳುಗಿತು. ಉತ್ತಮ ದರ ಇತ್ತು- ಬೆಳೆಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ರೈತ ಬಸವಣ್ಣ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊನ್ನೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಮೇತ ಮಳೆ ಸುರಿದು ರೈತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ರಣ ಚಂಡಿ ಮಳೆಗೆ ಗಡಿಜಿಲ್ಲೆ ರೈತರು ಕಂಗಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹನೂರು ತಾಲೂಕಲ್ಲೂ ಜೋರು ಮಳೆ: ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಕೂಡ್ಲೂರು ಸೇರಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಜೋರು ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಜನತೆಗೆ ವರುಣ ತಂಪೆರೆದಿದ್ದಾನೆ.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸಹಿತ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕು, ಮಲ್ಲಂದೂರು, ಮೂಡಿಗೆರೆ, ಗೋಣಿಬೀಡು, ಜನ್ನಪೂರ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ, ಜಾವಳಿ, ಕಳಸ, ಕಡಬಗೆರೆ, ಹುಯಿಗೆರೆ, ಅಂಡವಾನೆ, ಮಾಗಲು, ಕಣತಿ, ಕಾಂಡ್ಯ, ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಜತೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಲಿಕಲ್ಲೂ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ.

