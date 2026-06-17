ಶ್ರೀವಾರಿ ಪ್ರಸಾದದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಟಿಟಿಡಿ- ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ
ಪ್ರಸಾದದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರುಚಿ, ವಿನ್ಯಾಸ, ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾದ ಕ್ರಮ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವುದು ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
Published : June 17, 2026 at 1:40 PM IST
ಮೈಸೂರು/ತಿರುಪತಿ: ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುವ ಪವಿತ್ರ ಶ್ರೀವಾರಿ ಪ್ರಸಾದದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು (ಟಿಟಿಡಿ) ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್ಐಆರ್–ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆಹಾರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಸಿಎಸ್ಐಆರ್-ಸಿಎಫ್ಟಿಆರ್ಐ), ಮೈಸೂರು ಇವರ ನಡುವೆ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರಕ್ಕೆ (MoU) ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಹಯೋಗವು ಟಿಟಿಡಿಯ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಿಎಫ್ಟಿಆರ್ಐಯ ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಣತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಾದದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರುಚಿ, ವಿನ್ಯಾಸ, ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಲೇ, ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಒಪ್ಪಂದದಡಿ, ಸಿಎಸ್ಐಆರ್-ಸಿಎಫ್ಟಿಆರ್ಐ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಖರೀದಿ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಹಾಗೂ ವಿತರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಕಾರ ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಆಹಾರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಸುಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಸ್ಥೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಸಹಯೋಗದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ, ಪ್ರಸಾದದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಅದರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ (ಬಳಕೆಯ ಅವಧಿ) ಸುಧಾರಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಆಹಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ತಂತ್ರಗಳು, ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಪತ್ತೆ, ತುಪ್ಪದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗೂ ಸುವಾಸನೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಟಿಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಿಎಫ್ಟಿಆರ್ಐ ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ.
ಟಿಟಿಡಿಯ ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ, ಸಿಎಸ್ಐಆರ್-ಸಿಎಫ್ಟಿಆರ್ಐ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಟಿಟಿಡಿಯ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಸಮನ್ವಯದತ್ತ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶ್ರೀವಾರಿ ಪ್ರಸಾದದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಫ್ ಟಿಆರ್ಐ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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