ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 'ಮೊದಲ ಆರತಿ' ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಟಿಟಿಡಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ
ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜಮನೆತನದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಸೇವೆಯ ನಂತರ ಮೊದಲ ಆರತಿ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಆರತಿ ನೀಡಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : July 15, 2026 at 9:32 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ 'ಮೊದಲ ಆರತಿ'ಗೆ ಹೊಸ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಟಿಟಿಡಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಗೌರವವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಆ ದಿನದಂದು ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜಮನೆತನದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಸೇವೆಯ ನಂತರ ಮೊದಲ ಆರತಿ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಆರತಿ ನೀಡಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆರತಿಗೆ ಬಳಸುವ ದೀಪ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಾರಾಜರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ದಿವಾನ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಹಿರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಆರತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಆಡಳಿತ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಎಂದು ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗೌರವವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನದಂದು ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ಆರತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಆಧಾರಿತ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಟಿಟಿಡಿ ಅಡಿ ಬರುವ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಾರದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೂ ಅವುಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕುಮಾರ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಲಹೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಟಿಡಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ಭಾನು ಪ್ರಕಾಶ್, ಸಿಎಂ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಟಿಟಿಡಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ದೇವಾಲಯದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ ಮಂಡಳಿಯು ಅದನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕುಮಾರ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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