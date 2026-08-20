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ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ನಕಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ಲಪಟಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ: ಶ್ರೀ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಇಂತಹ ನೂರು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆದ್ರು ಎದುರಿಸಿತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Sri Vachanananda Swamiji
ಶ್ರೀ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 20, 2026 at 9:25 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ನಕಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಹಣ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹರಿಹರ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಶ್ರೀ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ ಪೋಕ್ಸೊ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಇಂದು ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಜಾಮೀನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಕೆಲ ನಿಯಮಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ನೂರು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆದ್ರು ಎದುರಿಸಿತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ಮಠಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅದು ಸಹಜ. ಮಠ ಎಂದರೆ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಗದ್ದಿಗೆ ಇದೆ.‌ ಆ ಗದ್ದಿಗೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದು ಭಕ್ತರ ಆಶಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಮಠಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮೊದಲು ದಾವಣಗೆರೆ ಹರಿಹರ ಭಕ್ತರು ಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ (ETV Bharat)

ಇದೀಗ ಅವರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆಗ್ತಿರುವುದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದಕ್ಕೆ, ಆಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಂತೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಕಾಪಾಡೋನು ಒಬ್ಬನು ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಅಜ್ಜರು ಅಂದೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಗೌಡ್ರು ನ್ಯಾಯುತವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಠಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ 12.60 ಕೋಟಿ ಹಣದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇವರು ನಕಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಹಣ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಮಠದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿದೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಕಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಠದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ 12.60 ಕೋಟಿ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಫೋರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಹಣ ಲಪಟಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ: "ಸತ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಡಿ. ಆ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹಣ, ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ ಕಟ್ಟಡ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಹಣ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವರು ಫೋರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಹಣ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಹಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ನಿಲಯಗಳು ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವಾ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಇನ್ನು ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ದಾಖಲಾತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂದಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಟ್ರಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು, ಮಠ ನಡೆಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲ: ಲೆಕ್ಕಕೊಡಿ ಚಳವಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಗೌಡ್ರು ಮಾತನಾಡಿ "ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿ ಆಶೋಕ್​ಗೆ ನ್ಯಾಯಲಯದಿಂದ ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೇ, ಟ್ರಸ್ಟ್​ನವರು ಮಾಡಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಕುತಂತ್ರ.‌ ಇದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್​ನವರು ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರುಗಳು ಅವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕರೆತಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ‌ಕೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಕಾನೂನನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಠ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳದಂತೆ ನಾವು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಚಳವಳಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಲು ಗಡವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತೆಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಕುಳಿತು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಬೆಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರು ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೂ ಅವರು ಮೊಂಡುತನ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಇದು ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗಲು ಅವರು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಇವರು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೀಗ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಲೋಪದೋಷ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತಪ್ಪು ಇದ್ರೆ ಅವರು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಇದ್ರೆ ನಾವು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿ ಆಶೋಕ್​ಗೆ ಜಾಮೀನು: ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿ ಆಶೋಕ್​ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣದ ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿ ಅಶೋಕ್ ಹಾಗೂ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ ಪೋಕ್ಸೋ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದರು.‌

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರದ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಜುಲೈ ಲ್ಲಿ ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತ್ತು.‌ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜಾಮೀನು ರದ್ದುಕೋರಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಬಾಲಕನ ತಾಯಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆ. 29ಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪರ ವಕೀಲರು ತಕರಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

DAVANAGERE
ಶ್ರೀ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಹರಿಹರ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಠ
POCSO CASE
SRI VACHANANANDA SWAMIJI

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