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ಬೆಂಗಳೂರು ತ್ರಿವಳಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಆರೋಪಿತೆಯನ್ನು ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದ ಖಾಕಿ

ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ತಂಗಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ 7 ದಿನಗಳ ವಶಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

BENGALURU TRIPLE MURDER AT BENGALURU ಕೊಲೆ DAUGHTER KILLED HER PARENTS
ಆರೋಪಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 26, 2026 at 9:01 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ತಂದೆ - ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಗುರುವಾರ 47ನೇ ಎಸಿಜೆಎಂ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ 7 ದಿನಗಳ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಹೋಟೆಲೊಂದರಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂಧನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಿಯಕರ ಕೆನತ್​ಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕಾಟ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿ ಹೇಳಿಕೆ: ಜೂನ್​ 22ರ ರಾತ್ರಿ ತಾಯಿ ಮುತ್ತುಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್​ನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈ ವೇಳೆ ರೂಮ್ ಹೊರಗಿದ್ದ ಕೆನತ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಾಗಿಲು ಒಪನ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ನಾನದ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಎಳೆದೊಯ್ಯಲು ಕೆನ್ನತ್​ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ತಂದೆ ಸೋಮಶೇಖರ್​ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಬಾತ್​ರೂಮ್​ವರೆಗೆ ರಕ್ತ ಚೆಲ್ಲಾಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಘಾತಗೊಂಡು ಸ್ನಾನದ ಗೃಹಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ತಾಯಿ ಶವ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ದಿಗ್ಬ್ರಮೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರಿ ಮೇಲೆಯು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿತೆ ಹೇಳಿಕೆ ಪದೇ ಪದೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ಧಾಳೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಆಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ನೈಜತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆರೋಪಿ ಕೆನತ್ ಬಂಧನ ಬಳಿಕ ಸ್ಪಷ್ಪತೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಲು ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರು ಇದ್ದರೂ ಅನಾಥೆಯಂತಿದ್ದೆ, ಕೈದಿಯಂತೆ ಬದುಕಿದ್ದೆ: ತ್ರಿವಳಿ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಶ್ವೇತಾ ಹೇಳಿಕೆ

ಕೈದಿಯಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೆ: ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ದಿನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈದಿಯಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಣಕಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ತಾಯಿಯು ಕಠೋರ ವರ್ತನೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸದಾ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆನತ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ತಂಗಿಯೊಂದಿಗಿದ್ದರೂ ಅನಾಥ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದು ತಾಯಿಯನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೆಪಿಸಿತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಶ್ವೇತಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಮೂಲಗಳು ಈ ಮೊದಲು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಮೂವರನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ್ದು ನಾನೇ: ತಂದೆ - ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆನತ್ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೃತರ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಗಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಒಬ್ಬರಿಂದಲೇ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿತೆಯನ್ನು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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BENGALURU
TRIPLE MURDER AT BENGALURU
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DAUGHTER KILLED HER PARENTS
TRIPLE MURDER CASE

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