ಮೈಸೂರಿನ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಟ್ರಿಣ್ ಟ್ರಿಣ್ ಸೈಕಲ್ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತ: ಕಾರಣವೇನು?
Trin Trin Bicycle Service Close: ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಟ್ರಿಣ್ ಟ್ರಿಣ್ ಬೈಸಿಕಲ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಹೇಶ್ ಎಂ. ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 31, 2026 at 9:04 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಟ್ರಿಣ್ ಟ್ರಿಣ್ ಬೈಸಿಕಲ್ ಸೇವೆಯು ಸದ್ಯ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಎಂಬ ಕುರಿತು ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಪಿಡಿಯಾ ಬೈಕ್ ಶೇರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಟ್ರಿಣ್ ಟ್ರಿಣ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಕೂಲತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಪೆಡಲ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇ-ಸೈಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಿತ್ಯ 300-400 ಮಂದಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಾಗೂ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಲೈಫ್ಟೈಮ್ ನೋಂದಣಿದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಮೈಬೈಕ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿ 48 ಕಡೆ ಟ್ರಿಣ್-ಟ್ರಿಣ್: ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ, ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ, ಜಗನ್ಮೋಹನ ಅರಮನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರದ 48 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಬ್ಗಳನ್ನು ಹಂತ - ಹಂತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವೆಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಗರದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಟ್ರಿಣ್ ಟ್ರಿಣ್ ಬೈಸಿಕಲ್ಗಳ ಸಂಚಾರ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ.
ಗಂಟೆಗೆ 25-30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುವ ಇ - ಸೈಕಲ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೈಕಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 500ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ನಿತ್ಯ ಸೈಕಲ್ಗಳ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸೈಕಲ್ ಜಾಥಾ, ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ರಿಣ್ ಟ್ರಿಣ್ ಸೈಕಲ್ಗಳು ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲಿವೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟ್ರಿಣ್ ಟ್ರಿಣ್ ಮೈಬೈಕ್ ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ, ಕೊರೊನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಂತರ ಇವು ಇ - ಸೈಕಲ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಹಲವರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ವೃತ್ತಿಗೂ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವವರು ಕೂಡ ಮೈಬೈಕ್ ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಕಾರಣವೇ?: ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಕಾಲ ಜನ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಟ್ರೀಣ್ - ಟ್ರೀಣ್ ಸೈಕಲ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನರು ಈ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ ಕಾರಣ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರೀನ್ ಪಿಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಮೈಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆರ್.ಯಶವಂತ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಿಣ್ ಟ್ರಿಣ್ ಸೈಕಲ್ ಬಂದ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಹೇಳುವುದೇನು?: ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಆರ್ಗೆಟ್ ಬಳಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಣ್ ಟ್ರಿಣ್ ಸೈಕಲ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ 2 ದಿನದಿಂದ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಣ್ ಟ್ರಿಣ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಸೈಕಲ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯವರು ನಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರಿಣ್ ಟ್ರಿಣ್ ಸೈಕಲ್ಗಳಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು.
ಸೈಕಲ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಟ್ರಿಣ್ ಟ್ರಿಣ್ ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿಗರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ರಮೇಶ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರಿಣ್ ಟ್ರಿಣ್ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲದೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬಸ್ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಹೋಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಕನ್ನಡ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದರು.
ಸೈಕಲ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಉಳಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಟ್ರಿಣ್ ಟ್ರಿಣ್ ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡಬಾರದಿತ್ತು. ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾದ ನಾಲಾ ಬೀದಿ ರವಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾದ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ಈ ಟ್ರಿಣ್ ಟ್ರಿಣ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವಕೀಲರಾದ ಗೋಕುಲ್ ಗೋವರ್ಧನ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಣ್ ಟ್ರಿಣ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದರು.
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