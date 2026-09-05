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ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರು - ಮಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರ

ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲನ್ನು ಯಶವಂತಪುರ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಓಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

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ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 5, 2026 at 8:08 AM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಸಕಲೇಶಪುರ - ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್ ಘಾಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಯಶವಂತಪುರ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಓಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಸಂಸದ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಅವರು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಿಂದ 20ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಲೇಶಪುರ-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್ ನಡುವಿನ ಕಡಿದಾದ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ 20 ಬೋಗಿಗಳ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗ 16 ಬೋಗಿಗಳ ರೇಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಸಂಚಾರದ ಅಂದಾಜು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:

  • ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ನಿರ್ಗಮನ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 06:05
  • ಹಾಸನ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 09:00
  • ಸಕಲೇಶಪುರ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 09:55
  • ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30
  • ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02:25
  • ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ಮರು ನಿರ್ಗಮನ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03:00
  • ಯಶವಂತಪುರ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ರಾತ್ರಿ 11:00

ಯಶವಂತಪುರದಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು 8 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಘಾಟ್ ವಿಭಾಗದ ವೇಗ, ಸಮಯ ಅಧ್ಯಯನ: ಇದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಲೋಪವಾಗದಂತೆ, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಕಲೇಶಪುರ-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್ ನಡುವಿನ ಕಡಿದಾದ ಘಾಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಯಾವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲಿದೆ, ತಿರುವುಗಳು ಮತ್ತು ಇಳಿಜಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಚಾರದ ಅಧಿಕೃತ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

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