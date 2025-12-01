ETV Bharat / state

ಮರ ಕಡಿತ ಪ್ರಕರಣ: ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಆರೋಪ ಅಲ್ಲಗೆಳೆದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮರ ಕಡಿತ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ತಿಕ್ಕಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

TREE FELLING CASE
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 1, 2025 at 7:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮರ ಕಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮರ ಕಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸವು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

PM - USHA ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಿಂದ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.

Tree Felling Case
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮರ ಕಡಿತ (ETV Bharat)

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರೋಪಗಳು: ಸ್ವಯಂ ಜಾಗೃತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ (WP-33465/2025) ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ (PIL) ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮರ ಕಡಿಯದಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಆದರೂ ಮರ ಕಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರು, ಈಗ ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.

ಸ್ವಯಂ ಜಾಗೃತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ತನ್ನ ವಕಾಲತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 22ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿತು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇನ್ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಮರ ಕಡಿಯುವುದು ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀಲಗಿರಿ ಮರಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಲು, ನೀಲಗಿರಿ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

Tree Felling Case
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮರ ಕಡಿತ (ETV Bharat)

ಈ ಕೆಲಸವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ದಾವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದ ವಿವಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸೂರಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅವರು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ದಾವೆಗಿಂತ ಹಿಂದಿನದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸೂರಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಮರ ಕಡಿಯುವಿಕೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮರಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಜೂರಾದ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಕಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ನಂತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಮರ ಕಡಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಕಡಿದ ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬೇಕು ಎಂಬ ಷರತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಮರಗಳ ಸಮಿತಿಯು, 400 ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತ್ತು ಎಂದರು.

Tree Felling Case
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮರ ಕಡಿತ (ETV Bharat)

ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಳಗೆ, ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಬಯೋ ಪಾರ್ಕ್ 2 ರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಮರಗಳ ಸಮಿತಿಯು ಕಡಿಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಮರಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ NGO ಜೊತೆಗಿರುವ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ವಿವಿಯ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಯಂ ಜಾಗೃತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮರ ಕಡಿಯುವಿಕೆಯು PM-USHA ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪುರಾವೆಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾದ ಅದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ದೃಶ್ಯಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

Tree Felling Case
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮರ ಕಡಿತ (ETV Bharat)

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನೊಳಗಿನ 419 ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಿಂದ ಈ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು BR-2 ಜೈವಿಕ-ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಅಡಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಾಗರಭಾವಿಯಲ್ಲಿ 244 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಿದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ವಿವಿ, ಪರಿಸರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ. ಮರಗಳು ನೀಲಗಿರಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ವಾದ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಯ ನಂತರ, ನವೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಎಲ್ಲಾ ಕಟಾವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತು. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಬಯೋಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವೆಂದು ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ಲಾಲ್​ಬಾಗ್​ನಲ್ಲಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಇದು 600 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಮರ! ಎತ್ತರ 120 ಅಡಿ; ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪ್ರಯತ್ನ

TAGGED:

BENGALURU UNIVERSITY
ENVIRONMENTALISTS
ಮರ ಕಡಿತ ಪ್ರಕರಣ
BENGALURU
TREE FELLING CASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.