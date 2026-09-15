ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಮರ; ತಾಳಗುಪ್ಪ- ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪರದಾಟ
ಹಳಿ ಮೇಲೆ ರೈಲು ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ತಾಳಗುಪ್ಪದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಇಂಟರ್ ಸಿಟಿ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಲಿನ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
Published : September 15, 2026 at 11:38 AM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಅರಸಾಳು ರೈಲು ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಮರ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ತಾಳಗುಪ್ಪದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಇಂಟರ್ ಸಿಟಿ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಲಿನ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಸಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದವರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.
ರೈಲು ಎಂದಿನಂತೆ ತಾಳಗುಪ್ಪವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:15 ಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಸಾಳು ಬಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ರೈಲು ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಬೃಹತ್ ಮರವೊಂದು ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ರೈಲನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಳಿ ಮೇಲಿಂದ ಮರವನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈಲು ನಿಂತ ಪರಿಣಾಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಸಾಗರ, ಶಿರಸಿಯ ಜನರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದು ಕೊಂಡು ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೇ ಕಾಯುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ 7.15 ಕ್ಕೆ ರೈಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 12 ರಿಂದ 12.30 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕಿತ್ತು.
ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಅರಸಾಳು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮರ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ರೈಲು ಹೊರಡಲಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಾತನಾಡಿ, ರೈಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:15 ಕ್ಕೆ ಅರಸಾಳು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಬಂದು ರೈಲು ನಿಂತಿತು. ನಂತರ, ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಮರ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಡಿಸೇಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆಂದು ಬಂದವರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಲುಪಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮರ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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