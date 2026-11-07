ಟಿಕೆಟ್ ರಹಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಶಾಕ್: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ₹8.89 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಸೂಲಿ; 1,004 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
Travelling without ticket Fine: ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಾನ್ಯ ಇರುವ ಟಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೂ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವಿಶೇಷ ಟಿಕೆಟ್ ತಪಾಸಣಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : November 7, 2026 at 8:05 AM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ರಹಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗವು ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ 16 ರವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಟಿಕೆಟ್ ತಪಾಸಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ.
ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ್ಜೆಯ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಸ್ಲೀಪರ್ ಹಾಗೂ ಎಸಿ ಕೋಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 5, 2026 ರಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಟಿಕೆಟ್ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,004 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ದಂಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹8,89,045 ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ.ಕಾರ್ತಿಕ್ ವಿ. ಹೆಗಡೆಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿಕೆಟ್ ತಪಾಸಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪ್ರಯಾಣದ ದರ್ಜೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದರು.
ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಬದ್ಧ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2.32 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹ: ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನ.1ರಿಂದ 5ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಟಿಕೆಟ್ ತಪಾಸಣಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ದಂಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ 2.32 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 16 ಟಿಕೆಟ್ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 12 ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯಾಣ ಟಿಕೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ 4 ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 9 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪಿಆರ್ ಎಸ್, ಯುಟಿಎಸ್ ಹಾಗೂ ರಿಯಾಯಿತಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 1,771 ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನ.1ರಂದು ಅರಸೀಕೆರೆ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ತಪಾಸಣಾ ತಂಡಗಳು ಮೈಸೂರು-ಅರಸೀಕೆರೆ-ಯಶವಂತಪುರ-ಬೀರೂರು-ದಾವಣಗೆರೆ-ಹಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 124 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ 1,22,980 ರೂ.,ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನ.2ರಂದು ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಇತರ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳಗಳ ತಪಾಸಣಾ ತಂಡಗಳು ಮೈಸೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು-ಹಾಸನ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 96 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ 1,01,900 ರೂ.ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನ.5ರಂದು ಮೈಸೂರು ಪ್ರದೇಶದ ಮೈಸೂರು-ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಮೈಸೂರು-ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು-ಮಂಡ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಟಿಕೆಟ್ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ 7,565 ರೂ. ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
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