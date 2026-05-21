ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದ ಸಾರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 21, 2026 at 7:33 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಾಹಕ ಹಾಗೂ ಚಾಲಕರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಾರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾಸಗಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ನಿವಾಸಿ ರಮೇಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಎಂಬುವರು ಮೇ 19ರಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ 1ನೇ ಘಟಕದ ಕೆ.ಎ 63 ಎಫ್ 04333 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿಯಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವಾಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಇಳಿದ ನಂತರ ಬಸ್ನ ನಿರ್ವಾಹಕ ರವಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಚಾಲಕ ಪಿ.ಆರ್.ಬರಡ್ಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳು ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಘಟಕದ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮರುದಿನ ಮೇ 20 ರಂದು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ತಾವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಬಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮರೆತು ಬಂದಿರುವುದು ನೆನಪಾಗಿದೆ. ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಘಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಇಂದು ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಾಹಕ ರವಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯವರಿಂದ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು.
ಬ್ಯಾಗ್ ಪಡೆದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ರಮೇಶ್ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ನನ್ನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ನಿರ್ವಾಹಕರು, ಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಚ್ ರಾಮನಗೌಡರ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿರ್ವಾಹಕ ರವಿ ಹಾಗೂ ಚಾಲಕ ಬರಡ್ಡಿ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸ್ನೇಹಿ ವರ್ತನೆ ಇತರೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸದಭಿಪ್ರಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಚಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ವೈ.ಎಂ. ಶಿವರೆಡ್ಡಿ, ವಿಭಾಗೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದೀಪಕ ಜಾದವ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಡಿಪೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಚೈತನ್ಯ ಅಗಳಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.
