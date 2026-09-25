ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳು 8 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಲ್ಲ: ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್
ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : September 25, 2026 at 11:18 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳು 8 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ವೇತನ ನೀಡಲು ಹಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್.ರವಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಾಗ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್, ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದ್ದರೂ ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ, ಎನ್ಇಕೆಆರ್ಟಿಸಿ, ಎನ್ಡಬ್ಲ್ಯುಆರ್ಟಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಲ್ಲ. 8,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತವೆಯೋ ಎಂಬ ಭಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳಂತೆಯೇ ಕರುಣಾಜನಕ ಕಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯೂ ಇವೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಿಎಂ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸೋಣ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು, ಸಂದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿದವರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸಂದರ್ಶನ ಮುಗಿದು ಮೂರು ವರ್ಷವಾದರೂ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸುರೇಶ್, ಇರುವವರಿಗೇ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ : ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸಲಹೆ : ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನೂತನವಾಗಿ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಎಸ್. ರವಿ ಹಾಗೂ ಶರಣಗೌಡ ಬಯ್ಯಾಪುರ ಅವರಿಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಸ್ವಾರಸ್ವಕರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.
ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸದನದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಭೋಜೇಗೌಡ, ಇದೀಗ ಬರಗಾಲ ಇದೆ. ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಬಡವರು, ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಾಲ ನೀಡಿ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ ಎಂದರು. ಕೆಲ ಸದಸ್ಯರು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಸ್. ರವಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ರೈತರ ಅವಲಂಬಿತವಾದ ಆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಸಾಲ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ? ಎಂದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೀಡಿ ಎಂದು ಸದಸ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
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