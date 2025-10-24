ETV Bharat / state

ಪರವಾನಗಿ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟದ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ 25 ಪ್ರವಾಸಿ ಬಸ್​ಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು

ಪರವಾನಗಿ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟದ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ 25 ಪ್ರವಾಸಿ ಬಸ್​​ಗಳನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರವಾಸಿ ಬಸ್​ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವುದು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 24, 2025 at 2:43 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು (ಆನೇಕಲ್) : ರಾಜ್ಯದ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿಗದಿತ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ಹೊತ್ತು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರವಾಸಿ ಬಸ್​​ಗಳನ್ನು ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ.

ಅಪರ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತೆ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತೆ ಶೋಭಾ ಹಾಗೂ ಗಾಯತ್ರಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಸ್​​ಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅವುಗಳು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟದೇ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದವು ಎಂದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಅಪರ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತೆ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಬೆಂಗಳೂರು - ಹೊಸೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಆನೇಕಲ್​​ನ ಅತ್ತಿಬೆಲೆಯ ಚೆಕ್​​ಪೋಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಬಸ್​​ಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಅಪರ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತೆ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಜಂಟಿ ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆರ್​ಟಿಒಗಳು, ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​​ಗಳು ​​ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂದು ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಚೆಕ್​ಪೋಸ್ಟ್​ ಬಳಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೆವು. ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೊಂದಣಿಯಾಗಿರುವ ಆಲ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಟೂರಿಸ್ಟ್​ ಬಸ್​ಗಳನ್ನು ನಾವಿಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಇದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್​ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್​ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನಾವು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಂಡವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಟೂರಿಸ್ಟ್​ ಬಸ್​ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಾರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿರೀಕ್ಷಕ ನವೀನ್​, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಮೂಲ್ಯ, ಸುಧಾಕರ್, ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ರಾಜೇಶ್, ಆರ್​​ಟಿಒಗಳಾದ ದೀಪಕ್, ಪ್ರಮಾತೇಶ, ರಾಕೇಶ್, ಕಮಲ್ ಬಾಬು, ದಿಲೀಪ್, ಹೇಮಂತ್, ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಅಮೋಗ್, ಚೇತನ, ಸುದೀರ್ ಹಾಗೂ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

