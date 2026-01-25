ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ 10,365 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಸ್; ಮೀಸಲಾತಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫಾರಸುಗಳೇನು?
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಏನಿವೆ? ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
January 25, 2026
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ (ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್) ಮೂಲ ಹಂತದ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10,365 ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪುನರ್ವಸತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಕೆಲಸಗಳ ಕುರಿತು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 45 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ.
ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು, ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನೀಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು, ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೋಚಿಂಗ್ ನೀಡುವುದು, ಆರೋಗ್ಯ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವಿರುದ್ಧ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಗದವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಮೂಲ ದತ್ತಾಂಶ ಅವಶ್ಯವಿದೆ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವರದಿ: 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲು 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 15ನೇ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2025ರಿಂದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ 10,250 ಜನ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಹಾಗೂ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ 115 ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 10,365 ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಇರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ 05 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ 1,428, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ 1,252, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 757, ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ 638 ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 618 ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ.
ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ 7,998 ಜನರು ಪುರುಷರಾಗಿ, 2,123 ಜನರು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿ ಹಾಗೂ 129 ಮಂದಿ ಅಂತರ್ ಲಿಂಗಿಗಳಾಗಿ ಜನಿಸಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರುಗಳು ತಮಗೆ ಸರಿ ಎನಿಸುವ ಲಿಂಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 3,736 ಜನ ಪುರುಷರೆಂದು, 517 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರೆಂದು, 5,699 ಜನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ವಯ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ 8,817 ಜನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, 1,217 ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, 66 ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ 49 ಜನ ಇತರೆ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. 04 ಜನರು Atheist(ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನಂಬದವರು) ಆಗಿದ್ದು, 97 ಮಂದಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಜಾತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ 3,497, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 1,369, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ 3,585, ಇತರ ವರ್ಗದ 1,289 ಮಂದಿ ಇರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 510 ಜನರು ಜಾತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶೇ.46.20ರಷ್ಟು ವಿವಾಹಿತರು: ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದಾಗ 4,735 ಜನರು ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದು, 5,444 ಜನರು ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು 71 ಜನರು ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಶೇಕಡ 46.20ರಷ್ಟು ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ವಿವಾಹಿತರಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನಿದೆ? 1,123 ಮಂದಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಹಾಗೂ 1,142 ಜನರು ಪಿಯುಸಿ/ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದವಿ ಪಡೆದವರು 34 ಜನರಿದ್ದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿ ಪಡೆದ 05 ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಪದವಿ ಪಡೆದ 07 ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ (ಬಿಎ/ಬಿಕಾಂ/ಬಿಎಸ್ಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಪದವಿ) ಓದಿದವರು 357 ಜನರಿದ್ದು, 120 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದವರು ಹಾಗೂ ಪಿಹೆಚ್ಡಿ ಪಡೆದ 03 ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಿತರ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು 1,290 ಜನರಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ 2,546 ಜನ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಕೋರಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆ ಪೈಕಿ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ 3,382, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ 3,730 ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದವರು 2,589 ಮಂದಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡದಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
60.62%ರಷ್ಟು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ: ಒಟ್ಟೂ 10,250 ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ 6,214 (ಶೇ.60.62) ಜನರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರುವುದು ಸಮಾಧಾನಕರ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. 4,036 (ಶೇ.39.38) ಜನರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ 3,515 (ಶೇ.34.29) ಜನರು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದು, 6,664 (ಶೇ.65.01) ಕುಟುಂಬದ ಅವಲಂಬಿತರಾಗದೇ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಒಟ್ಟು 10,250 ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ 48 (ಶೇ. 0.47) ಜನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, 13 (ಶೇ.0.13) ಜನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 1,373 (ಶೇ.13.40), ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 278 (ಶೇ.2.7) ಜನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದು, 689 (ಶೇ.6.7) ಜನ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದವರಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅಂದರೆ 7849 (76.58%) ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಆದಾಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ 5,782 (ಶೇ.56.41) ಜನ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ, 990 (ಶೇ.9.66) ಜನರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ, 29 (0.28%) ಜನರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 47 ಜನರು (ಶೇ.0.46) 5.00 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟು 3,402 (ಶೇ.33.19) ಜನರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲದೆ, 136 (1.33%) ಜನ ಮನೆ/ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿವೇಶನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 1,743 (ಶೇ.17) ಜನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, 6,201 (61%) ಜನ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ, 245 (ಶೇ.2) ಜನ ಸಮುದಾಯದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, 73 (0.71%) ಮಂದಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ, 23 (ಶೇ.0.22) ಜನ ಪಿಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 93 (ಶೇ.1) ಜನ ಭೋಗ್ಯದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 1,525 (ಶೇ.15) ಜನ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, 311 (ಶೇ.3) ಜನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ 10,085 ಜನರು ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ, 9,624 ಜನರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ 8,742 ಜನರು ಶೌಚಾಲಯ ಹೊಂದಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇತರರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 115 ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ 04 ಮಕ್ಕಳು, ಹಾಗೂ 15 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದ 111 ಮಕ್ಕಳು ಇರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 104 ಮಕ್ಕಳು ಜನನದಿಂದ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ 11 ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನನದ ನಂತರ ಸದರಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 75 ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೆಂದು, ಒಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವೆಂದು ಹಾಗೂ 39 ಮಕ್ಕಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ 53 ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೋರಿದ್ದು, 03 ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 45 ಮಕ್ಕಳು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ 36 ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಹೊರದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಹಾಗೂ 54 ಮಕ್ಕಳು ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವುದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫಾರಸುಗಳು:
ಅಂದಾಜು ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಶಾಲಾ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಹಾಗೂ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಲಿಂಗತ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಕುರಿತು ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲು ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಹಾಗೂ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಶೇ.25ರಷ್ಟು ವಯಸ್ಕ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ಶೇ.46ರಷ್ಟು ಲಿಂಗತ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೋರಿದ್ದು, ಅವರಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ಲಿಂಗತ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ನೀಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು. ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೋಚಿಂಗ್ ನೀಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು.
ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಬೇಕು. ಅಂದಾಜು ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ/ತಾರತಮ್ಮ/ಅವಮಾನ ಮುಂತಾದ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರೊಡನೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಲಿಂಗತ್ವ ದೃಢೀಕರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು.
ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳೂ ಸಹ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಶೇ.1ರಷ್ಟು ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು.
ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ.15ರಷ್ಟು ಜನ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಶೇ.17ರಷ್ಟು ಜನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ, ಭೋಗ್ಯದ ಮನೆ ಮುಂತಾದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ/ಭೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಮನೆರಹಿತರು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವುದು ಸಹ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಯುತವಾದ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಲು ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮನೆಗಳಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆಯಿಂದ ನೋಡದೇ, ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮಂತೆ ಮನುಷ್ಯರು ಎಂದು ವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ, ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು.
"ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಅರಿಯಲು, ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂಲ ಹಂತದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಬಂದಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ" ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
