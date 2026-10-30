ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಯುವತಿ ಬದಲು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು: ಚಿನ್ನ ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಅಂದರ್
Transgender Arrested in Bengaluru: ಯುವತಿಯರಂತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಚಾಕು ತೋರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ 226 ಗ್ರಾಂ ವಿವಿಧ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
Published : October 30, 2026 at 9:21 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನಿಂದ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಯುವತಿ ಬದಲಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಚಾಕು ತೋರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 20 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿದ್ದವರನ್ನು ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಜಿಯಾ ಹಾಗೂ ಸೈಯ್ಯದ್ ಮೌಷೀನ್ ಬಂಧಿತ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು. ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ರಾಜು ಎಂಬುವರು ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾದ ರೋಹಿತ್ (ಹೆಸರು ಬದಲಿಸಲಾಗಿದೆ) ನಾಗರಭಾವಿಯ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಅ. 22ರಂದು ಅವರ ಪತ್ನಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಮರುದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೋಹಿತ್, ಹೆಸರಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ, ಒಂದು ದಿನ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಮನೆಯ ಕೀ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ ಯುವತಿಯನ್ನು ಅದೇ (ರೋಹಿತ್) ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದ. ಅದರಂತೆ ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಯುವತಿ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಓರ್ವ ಮಂಗಳಮುಖಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಮಂಗಳಮುಖಿ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋದಾಗಲೇ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮಂಗಳಮುಖಿಯನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಿರದಿದ್ದರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಚಾಕು ತೋರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯ ಕಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದ 226 ಗ್ರಾಂ ವಿವಿಧ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಲಪಾಯಿಸಿ, ಕ್ಷರ್ಣಾಧದಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಂಗಳಮುಖಿಯರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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