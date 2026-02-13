ETV Bharat / state

ಆಟೋ ಬಳಿಕ ಮಂಗಳಮುಖಿ ಅನಿ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಹಸ: ಕೆಫೆ ತೆರೆದು ಹಲವರಿಗೆ ಮಾದರಿ

ಅನಿ ಮಂಗಳೂರು ಕಾಫಿ ಕೆಫೆ ಆರಂಭಿಸಿ, ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Mangalamukhi Ani Mangaluru Cafe
ಮಂಗಳಮುಖಿ ಅನಿ ಮಂಗಳೂರು ಕೆಫೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 13, 2026 at 4:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು

ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾತ್ಸರ, ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರತೆ, ಮನೆ/ಬಾಡಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ, ಮಂಗಳಮುಖಿ ಅನಿ ಮಂಗಳೂರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೆ ಹೊಸ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಪಂಪ್​ವೆಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಚಹಾ – ಕಾಫಿ ಅಂಗಡಿ (ಕೆಫೆ) ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಲು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.

ಅನಿ ಮಂಗಳೂರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸಿದರೂ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಶ್ರಮದಿಂದ ಓದಿದ ಅನಿ, ನಂತರ ತಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಮಂಗಳಮುಖಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.

Mangalamukhi Ani Mangaluru Cafe
ಮಂಗಳಮುಖಿ ಅನಿ ಮಂಗಳೂರು ಕೆಫೆ (ETV Bharat)

ಅನಿ ಮಂಗಳೂರು ಅವರು, ತಾವು ಮಂಗಳಮುಖಿ ಎಂದು ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಸಿಗದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ರಿಕ್ಷಾಗಳನ್ನು ಲೋನ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆದು, ಈಗಾಗಲೇ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಿಮ್ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿ ಮಂಗಳೂರು ಅವರಿಗೆ ವೃದ್ದ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗಾಗಿ ವೃದ್ದಾಶ್ರಮ ಆರಂಭಿಸುವ ಕನಸು ಇದೆ.

ಇದೀಗ ಅನಿ ಮಂಗಳೂರು ಹೊಸ ಚಹಾ–ಕಾಫಿ ಅಂಗಡಿ (ಕೆಫೆ) ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ, ಚಹಾ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಾ, ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಗಡಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೆ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಲು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.

ಅನಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗಲು ಈ ಕೆಫೆ ಅಂಗಡಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಂಗಳಮುಖಿಯು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಗ್ರಾಹಕರು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟು: ಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿ.ಕೆ. ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ವಿಭಿನ್ನ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾತ್ಸರ ಭಾವನೆ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ, ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವರು ಪ್ರೇರಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅನಿ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಹಾ/ಕಾಫಿ ಅಂಗಡಿ ಮೂಲಕ, ಅನಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಸಾಧಿಸಲು ಮಾರ್ಗ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಅನಿ ಮಂಗಳೂರು ಅವರ ಸಾಹಸಗಳು ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕೆಫೆ ಆರಂಭದ ಮೂಲಕ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನದ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಹತ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ರಿಕ್ಷಾ: 4 ಆಟೋ ಖರೀದಿಸಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಂಗಳಮುಖಿ ; ಹಿರಿಯ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳಿಗೆ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಸೇವೆ

TAGGED:

ANI MANGALURU CAFE
DAKSHINA KANNADA
ಮಂಗಳಮುಖಿ ಅನಿ ಮಂಗಳೂರು
TRANSGENDER ANI MANGALURU

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.