ETV Bharat / state

ಕೇಬಲ್ ತಂತಿ, ಕ್ರೆಸ್ಟ್‌ಗೇಟ್‌ ಕಳ್ಳತನದ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್, ಕಾಪರ್ ವೈರ್, ಆಯಿಲ್ ಕಳ್ಳತನ!;ರೈತರ ಗೋಳು ಕೇಳುವವರಾರು?

ಈ ಮೊದಲು ಕೇಬಲ್ ತಂತಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರೆಸ್ಟ್‌ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಖದೀಮರು, ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅದಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಹಾಗೂ ಆಯಿಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರನ್ನು ಕಾಡಲಾಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Transformer, valuable copper wire oil stolen in Haveri
ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಆಯಿಲ್ ಕಳ್ಳತನ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 4, 2026 at 7:25 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೇಬಲ್ ತಂತಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಖದೀಮರು ಇದೀಗ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳ (ಟಿಸಿ) ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಆಯಿಲ್ ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಸಮೀಪದ ದೇವಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ ಕೂಡ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ದಿಕ್ಕುದೋಚದಂತಾಗಿದೆ.

ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳ ಕಳ್ಳತನ: ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಗಳ ನಾಶದ ನಡುವೆ ಖದೀಮರು ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಉಪಕರಣಗಳ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಸೇತುವೆ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನ ಕ್ರೆಸ್ಟ್‌ಗೇಟ್‌ಗಳ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದ್ದವು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಇರುವ ರೈತರ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡ ರೈತರು (ETV Bharat)

ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದ ನಮಗೆ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಆಸರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಇದೀಗ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಕೆಂದ್ರೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಬೇಕು? ಎಂದು ರೈತರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜೀವ ಇದ್ದಂಗ, ಈಗ ಟಿಸಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ತರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ದೇವಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ರಾಜು ತರ್ಲಗಟ್ಟ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಟಿಸಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಮೋಟರ್ ಕೇಬಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನೀರಾವರಿ ನಂಬಿಕೊಂಡ ರೈತರಿಗೆ ಕಳ್ಳರ ಹಾವಳಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ. ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮೇಲೆನ ಪಂಪ್​ಸೆಟ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಜಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ತಂತಿ ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಲು ಹಾಕಿರುವ ಜೆಟ್ ಸಹ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಳ್ಳತನವಾದರೂ ನಾವು ಕೃಷಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೇಗೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿನ ಟಿಸಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ಒಂದು ಟಿಸಿ ಕದ್ದಿದ್ದರು. ಈಗ ಎರಡನೇಯ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಟಿಸಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಟಿಸಿ ಕಳ್ಳತನದ ರುಚಿ ಹತ್ತಿದರೆ ಇವರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಳ್ಳತನ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಳ್ಳತನಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪ, ''ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಬಳಿಯ ಟಿಸಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿ 15 ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತಂದು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಬರಗಾಲ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ತೆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳುಗಳಿಲ್ಲ, ತೆನೆಗಳ ಗಾತ್ರ ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬೆಳೆ ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 15 ಕಾಯಿಗಳಿದ್ದು ಅವು ಸಹ ಜೊಳ್ಳಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಎಕರೆ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯಲು 25 ಸಾವಿರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ ರೈತರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?. ಟಿಸಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಹಾರ ಹಾಕುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಟಿಸಿಯಲ್ಲಿನ ಆಯಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇಕಾದ ಉಪಕಣಗಳನ್ನ ಕಳ್ಳರು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಲಿ ಟಿಸಿ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನ ಎಸೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಜೆಟ್ ಪೈಪ್ ಕೇಬಲ್ ಸಹ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ. ಜಮೀನಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವೊದೊರಳಗೆ ಕಳ್ಳರು ಕೈಚಳಕ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೈತರು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಾಯಬೇಕು?. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಮಾಡುವವರ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಟಿಸಿ ಇದ್ದರು ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ಟಿಸಿ ತಂದುಕೊಡಬೇಕು'' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರೈತ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಟಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಟಿಸಿ ತಗ್ಗುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಜನ ಓಡಾಡುವ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ. ಜನರ ಸಂಚಾರವಿದ್ದರೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹಾಯಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಈಗ ಟಿಸಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಟಿಸಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿ 15 ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ದಿನನಿತ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುವುದೇ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಟಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ'' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ದೇವಗಿರಿಯ ಸಮೀಪದ ಟಿಸಿಯಲ್ಲಿನ ಆಯಿಲ್ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ದೇವಗಿರಿ ರೈತರು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳ ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗೆ ಬೇರೆ ಟಿಸಿ ಹಾಕಲಾಗುವುದು. - ಶರತಚಂದ್ರ ಜಿಂಗಾಡಿ, ಹಾವೇರಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಎಇಇ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 4,828 ಕೆರೆಯ 11,671 ಎಕರೆ ತೆರವಿಗೆ ಶೀಘ್ರ ಕ್ರಮ; ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು: ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ

TAGGED:

TRANSFORMER THEFT
COPPER WIRE STOLEN
ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ ಕಳ್ಳತನ
HAVERI
THEFT CASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.