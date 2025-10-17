ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಲಿದೆ ಚುಕುಬುಕು ರೈಲು, ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ ರೈಲು ನಿಲ್ಧಾಣಗಳು: ನನಸಾಗಲಿದೆ ದಾವಣಗೆರೆ - ತುಮಕೂರು ನೇರ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಕನಸು
ತುಮಕೂರು - ಚಿತ್ರದುರ್ಗ- ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ಓಡಾಡಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿದೆ.
Published : October 17, 2025 at 5:54 PM IST
ವರದಿ : ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ
ದಾವಣಗೆರೆ : ತುಮಕೂರು - ಚಿತ್ರದುರ್ಗ- ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರ ಬಹುವರ್ಷದ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಚುಕುಬುಕು ರೈಲು ಓಡಲಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿರುವ ಹರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ. ಹಳಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ಓಡಾಡುವ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ಬರಲಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ತುಮಕೂರು - ಚಿತ್ರದುರ್ಗ- ದಾವಣಗೆರೆ ನೇರ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆ 2026-27 ಜನವರಿಗೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಕಾಲವೀಗ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ದಾವಣಗೆರೆ - ತುಮಕೂರು - ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿದೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ ರೈಲು ನೋಡದ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದಲೇ ನೋಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ, ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ಹೊಸ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಹೆಬ್ಬಾಳು, ಆನಗೋಡು, ಭರಮಸಾಗರಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು : ದಾವಣಗೆರೆಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ 15 ಕಿ. ಮೀ ದೂರವಿರುವ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಜನ ರೈಲನ್ನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ದಾವಣಗೆರೆ - ತುಮಕೂರು ನೇರ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರೈಲು ಬರಲಿದೆ.
ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ. ಆನಗೋಡು, ಭರಮಸಾಗರದಲ್ಲೂ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಆನಗೋಡು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆ ಗ್ರಾಮದ ಜನ ರೈಲು ಹತ್ತುವ ದಿನಗಳು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ. ಹೆಬ್ಬಾಳು, ಆನಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಅಲ್ಲದೇ ಫ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ರೈಲು ಹಳಿಗಳು, ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ, ಶೌಚಾಲಯ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ತೋಳಹುಣಸೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಳೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಇದ್ದು, ರೈಲು ಎಂದಿನಂತೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ನಿಲ್ದಾಣ ಇದೆ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ - ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ.
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರಲಿದೆ ಚುಕುಬುಕು ಸದ್ದು : ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಗಳು, ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದುರಂತ ಎಂದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮ್ಯಾಪ್ ಒಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೂಲಕ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕಿಗೆ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೇಟಿ ಕುರ್ಕೆ, ಐಮಂಗಲ, ಪಾಲವ್ವನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಸಿದ್ಧವನಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ (ಹಳೆ ನಿಲ್ದಾಣ) ಮೂಲಕ ಸಿರಿಗೆರೆ ಕ್ರಾಸ್, ಭರಮಸಾಗರ ಹೆಬ್ಬಾಳು, ಆನಗೋಡು ಮೂಲಕ ದಾವಣಗೆರೆ ಕಡೆ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಆರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿಗೆ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಶಿರಾ ಬಳಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಂಟಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ನೇರ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಕಾಣದ ಹಳ್ಳಿಗಳು, ತಾಲೂಕುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಆರು ಗ್ರಾಮಗಳು, ಒಂದು ತಾಲೂಕಿಗೆ ರೈಲು ಬರಲಿದೆ. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳೂ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿವೆ.
ತುಮಕೂರು (ಹಳೆ ನಿಲ್ದಾಣ), ಉರಕೆರೆ, ತಿಮ್ಮರಾಜನಹಳ್ಳಿ, ಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ತಾವರೆಕೆರೆ, ಆನೆಸಿದ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಜನ ರೈಲು ನೋಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿಗೂ ಈ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಮ್ಯಾಪ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಾಮಗಾರಿ ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜು 2300 ಕೋಟಿ : ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೋಹಿತ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, '1825 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚ ವರ್ಷ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿತನಕ ಕಾಮಗಾರಿ ವೆಚ್ಚ 2300 ಕೋಟಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 1810 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 200 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಇಡೀ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಉಳಿದ ಭೂಮಿ ತುಮಕೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕೆಲ ಕಡೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಆಗಿದ್ದು, ಕೆಲ ಕಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಇನ್ನು ಬಸ್ ನಿಲ್ಧಾಣಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಲಿವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರು ಆಯಾ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ಹತ್ತಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಸಂಗ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. 2140 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ನೇರ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜನ ರೈಲು ಹತ್ತಿ ಕೇವಲ 2 - 4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ತಲುಪಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
196 ಕಿಮೀ ಉದ್ದ ಮಾರ್ಗ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುಂಠಿತ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಂಟಕ : "ತುಮಕೂರು-ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-ದಾವಣಗೆರೆ ನೇರ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ 196 ಕಿಮೀ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ತಿಮ್ಮರಾಜನಹಳ್ಳಿ ತನಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇನ್ನು ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಶುರು ಆಗಲಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದಿಂದ ಆನಗೋಡು, ಹೆಬ್ಬಾಳು, ಭರಮಸಾಗರ ತನಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 240 ಎಕರೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯಿಯೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಜಾರಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಭರಮಸಾಗರ ರೈಲು ನಿಲ್ಧಾಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಲಿದೆ. ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಆನಗೋಡು, ಭರಮಸಾಗರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆ ರೂಟಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೈಲು ಸೇತುವೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 2026 ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ತನಕ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ಅತ್ತ ಶಿರಾದಿಂದ ತುಮಕೂರು ಮಧ್ಯೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, 1-2 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಲಿದೆ. ತುಮಕೂರು, ಶಿರಾ, ಐಮಂಗಲ, ಮೇಟಿಕುರ್ಕಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದು, ಜಮೀನು ಕೊಡಲು ರೈತರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನೇರ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಲಿದೆ" ಎಂದರು.
ಬಹುಬೇಗ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ : ರೋಹಿತ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸಿ, "ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 230-240 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಬೀಳಗಿ, ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿ ರೇಷ್ಮ ಹಾನಗಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಹುಬೇಗ ಜಮೀನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಜಮೀನನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲೆ ದಾವಣಗೆರೆ. ಇನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ - ತುಮಕೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಾಕಿ ಇರಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026 ಕ್ಕಿಂತ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ತನಕ ಭರಮಸಾಗರ ತನಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿ ರೈಲು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ತನಕ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈಲು ಟ್ರಯಲ್ ನೋಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ದಾವಣಗೆರೆ - ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ 64 ಕಿಮೀ ರೈಲು ಓಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂಬೈ ನಡುವೆ 150-180 ಕಿಮೀ ಕಡಿತ : 'ಈ ನೇರ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ ಆಗಲಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಕೇವಲ 45 ನಿಮಿಷ ತಗುಲಲಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ ಬೆಂಗಳೂರು - ಮುಂಬೈ ನಡುವೆ 150-180 ಕಿ.ಮೀ. ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ. ಅಂದಾಜು 70 ಕಿಮೀ ತುಮಕೂರು ಟು ದಾವಣಗೆರೆ ಮಧ್ಯೆ, 70 ಕಿಮೀ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಿತ್ತೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮುಂಬೈಗೆ ಗುಂಟ್ಟೆಕಲ್ ಮೂಲಕ ರೈಲುಗಳು ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದವು. ದಾವಣಗೆರೆ - ತುಮಕೂರು ನೇರ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ 150-180 ಕಿಮೀ ಕಡಿತ ಆಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಮಾರ್ಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮುಂಬೈ - ಬೆಂಗಳೂರು ತನಕ ಒಟ್ಟು 13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿವೆ. ತುಮಕೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. 2-3 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಇಡೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿ ರೈಲು ಗಾಡಿಗಳು ಒಡಲಿವೆ" ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಜೈನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಭರಪೂರ ಪರಿಹಾರ : ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಶೇಖರ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ನೇರ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿದೆ, ಐದು ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ 20 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನು 10 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳಿದ್ರೆ 40 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಜಮೀನು ನೀಡಿದ ಮಾಲೀಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತಾಗಿದೆ. ನಾವು ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ತೆರಳಿ ರೈಲಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊಗ್ಬೇಕಾದರೆ 7-8 ತಾಸು ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಆಗ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ 3-4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾದರೆ 20 ಕಿ. ಮೀ. ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ತೆರಳಲು ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದೀಗ ರೈಲು ನಿಲ್ಧಾಣ ಆಗ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿದೆ. ಹೆಬ್ಬಾಳು, ಆನಗೋಡು, ಭರಮಸಾಗರ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಆಗಿದೆ, ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕೆಲ ಕಡೆ ಸೇತುವೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಆಗಿದೆ, ಹೆಬ್ಬಾಳು, ಆನಗೋಡು, ಭರಮಸಾಗರ ತುಮಕೂರು ಭಾಗ ಆಗಿದೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ರೈಲ್ವೆ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗ್ತಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆನಗೋಡು - ಹೆಬ್ಬಾಳು ಭಾಗದ ಹತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಆಗಲಿದೆ ಉಪಯೋಗ : ಯುವಕ ವಸಂತ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ರೈಲಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕು ಎಂದರೆ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗೆ ರೈಲು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಸುತ್ತ ಹತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ದೂರ ಆಗೋದು, ರೈಲು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ತುಮಕೂರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಲು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿದೆ. ಚಿನ್ನಸಮುದ್ರ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಗುಡಾಳು, ಗುಮ್ಮನೂರು, ಹಾಲುವರ್ತಿ, ಹೆಬ್ಬಾಳು, ಹೆಬ್ಬಾಳು ಬಡಾವಣೆ, ಹುಣಸೆಕಟ್ಟೆ, ಮಡ್ಲೂರು, ಲಕ್ಕಮುಕ್ತೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಲು 6-7 ತಾಸು ಆಗುತ್ತಿತ್ತು, 3-4 ಗಂಟೆ ಕಡಿತ ಆಗಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಸಮಯ, ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಆಗಲಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಹೆಬ್ಬಾಳು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೋಗಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ರೈಲು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಚಾರ, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಹಳಿಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
