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ಕಂಬಳ ಕಲಿಗಳಿಗೆ ತಾಲೀಮು: ಓಟಗಾರರ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಮೀಯಾರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾನ್ಯತೆಯ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ!

ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ನ ಬೈಲಾ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ-ಸಂಹಿತೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೆಳಪು ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Training for Kambala students: Government-approved training camp in Miyari to address the shortage of runners!
ಕಂಬಳ ಕಲಿಗಳಿಗೆ ತಾಲೀಮು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 5, 2026 at 11:53 AM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಜಾನಪದ ವೀರ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಸರುಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಕೋಣಗಳ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಕ್ರೀಡೆಯ ವೈಭವ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಕಣದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಓಟಗಾರರ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಚೌಕಟ್ಟು ಕಲ್ಪಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಯುವಜನ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಬೃಹತ್ ಕಂಬಳ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೋಣಗಳ ಜೋಡಿ, ಕಡಿಮೆಯಾದ ಸಾರಥಿಗಳು: ಹಿಂದೆ ಕರಾವಳಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳಗಳಲ್ಲಿ 150 ರಿಂದ 160 ಕೋಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಬಳದ ಮೇಲಿನ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೋಣಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 280ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜೋಡಿ ಕೋಣಗಳು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೋಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿಸುವ ನುರಿತ ಯುವ ಓಟಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.

Training for Kambala students: Government-approved training camp in Miyari to address the shortage of runners!
ಓಟಗಾರರ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಮೀಯಾರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾನ್ಯತೆಯ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ! (ETV Bharat)

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಉನ್ನತ ಪದವಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ತರುಣರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಾಲೀಮು ನೀಡಿ ಕಂಬಳದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸಾರಥಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ.

ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಶಿಬಿರದ ರೂಪುರೇಷೆ:

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6): ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:00 ರಿಂದ 10:30 ರವರೆಗೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜರುಗಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನಮನೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಜೈನ್ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನೇತೃತ್ವದ ಉನ್ನತ ಸಮಿತಿ ಅರ್ಹ ಯುವಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಶಿಬಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16): ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮೀಯಾರು ಕಂಬಳ ಗದ್ದೆಯ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

10 ದಿನಗಳ ಸಮಗ್ರ ತಾಲೀಮು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ರಿಂದ 26): ಕೇವಲ ಓಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಕಂಬಳದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ಫಲಿತಾಂಶ ಬರೆಯುವ ಬರಹಗಾರರು, ಮಂಜೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವವರು ಮತ್ತು ನಿಶಾನೆ ಹಿಡಿಯುವವರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಧಾರೆ ಎರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Training for Kambala students: Government-approved training camp in Miyari to address the shortage of runners!
ಓಟಗಾರರ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಮೀಯಾರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾನ್ಯತೆಯ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ (ETV Bharat)

ಯೋಗ, ವ್ಯಾಯಾಮ, ಉಚಿತ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ: ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಯುವಕರಿಗೆ ಊಟ ಮತ್ತು ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ, ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ, ದೇಹದಂಡನೆ ಹಾಗೂ ಕಂಬಳ‌ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪರಿಣಿತ ಹಿರಿಯರಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯುವಜನ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೆಳಪು ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ನ ಬೈಲಾ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ-ಸಂಹಿತೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಯ ನೇರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು, ಮುಂದಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಗೌರವ ಎರಡನ್ನೂ ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೂ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸರಕಾರಿ ಅನುದಾನ: ಬೆಳಪು ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ

TAGGED:

TRAINING CAMP
SHORTAGE OF RUNNERS
DAKSHINA KANNADA
ಕಂಬಳ
TRAINING FOR KAMBALA STUDENTS

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