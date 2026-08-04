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ಭೂಕುಸಿತದ ಬಳಿಕ ಘಾಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಪುನರಾರಂಭ: 10 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದ ಮಿತಿ

ಭೂಕುಸಿತದ ಬಳಿಕ ಘಾಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಆದರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 10 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದ ಮಿತಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

Train services resume in Ghat section after landslide: 10 kmph speed limit
ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಪುನರಾರಂಭ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 4, 2026 at 8:13 AM IST

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ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ/ದ.ಕ: ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಭೂಕುಸಿತದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಶೀರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಪ್ರದೇಶದ ಶಿರಿಬಾಗಿಲು – ಎಡಕುಮಾರಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

''ಭೂಕುಸಿತದಿಂದ ಹಳಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮಣ್ಣು, ಕಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಮರದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Train services resume in Ghat section after landslide: 10 kmph speed limit
ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಶೀರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಪ್ರದೇಶ (ETV Bharat)

ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಬುಲೆಟಿನ್-10 ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 3ರಂದು ಸಂಜೆ 7.25 ಗಂಟೆಗೆ ಹಳಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಂತರ ರೈಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮಾರ್ಗ ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 17378 ಭೂಕುಸಿತ ಪೀಡಿತ ಕಿ.ಮೀ 73/700–500 ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ ಮೊದಲ ರೈಲಾಗಿದೆ.

ಭೂಕುಸಿತದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗಂಟೆಗೆ 10 ಕಿ.ಮೀ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವೇಗ ಮಿತಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ರೈಲುಗಳ ಲೋಕೋಪೈಲೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ತಜ್ಞರ ತಂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

Train services resume in Ghat section after landslide: 10 kmph speed limit
ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ETV Bharat)

ಭೂಕುಸಿತದಿಂದ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವಿನ ಹಲವು ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸಂಚಾರ ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಮರಳಲು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳಿಗೆ ವಿಳಂಬ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Train services resume in Ghat section after landslide: 10 kmph speed limit
ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಶೀರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಪ್ರದೇಶ (ETV Bharat)

ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ರೈಲುಗಳ ತಾಜಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು NTES ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಕನಮಡಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯೇ ಇಲಾಖೆಯ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ರೈಲು ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Train services resume in Ghat section after landslide: 10 kmph speed limit
ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ETV Bharat)

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TAGGED:

TRAIN SERVICES
GHAT SECTION
ಭೂಕುಸಿತ
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