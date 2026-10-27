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ಗೋಕರ್ಣ ತದಡಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಘಟನೆ: ಬೋಟ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ವಾಸನೆಗೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಮೂವರು ಮೀನುಗಾರರು ಸಾವು

ಮೀನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರು ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಕೊಳೆತ ವಾಸನೆ ಹಾಗೂ ಉಂಟಾದ ವಿಷಕಾರಿ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಮೂವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

Tragedy at Gokarna-Tadadi port: Three fishermen die of suffocation due to fumes while cleaning a boat.
ಬೋಟ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ವಾಸನೆಗೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಮೂವರು ಮೀನುಗಾರರು ಸಾವು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 27, 2026 at 8:52 PM IST

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​ಕಾರವಾರ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕರ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತದಡಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾರುಣ ಘಟನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ, ಬೋಟ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರು ಮೀನುಗಾರರು ವಿಷಕಾರಿ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರನ್ನು ನೌಶಾದ್ (48), ಅಮೀನ್ (40) ಮತ್ತು ಅಮನ್ (26) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

​ತದಡಿಯ 'ಕುಚೈಮಾ' ಬೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೀನುಗಾರರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 'ಚಮನ್' ಮೀನುಗಳನ್ನು ಶಿಕಾರಿ ಮಾಡಿ ಈ ಬೋಟ್ ಬಂದರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಂದರಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ, ಮೀನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ (ಹೋಲ್ಡ್‌ಗೆ) ಇಳಿದು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

Tragedy at Gokarna-Tadadi port: Three fishermen die of suffocation due to fumes while cleaning a boat.
ಬೋಟ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ವಾಸನೆಗೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಮೂವರು ಮೀನುಗಾರರು ಸಾವು (ETV Bharat)
​ನಂತರ, ಮೀನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರು ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಕೊಳೆತ ವಾಸನೆ ಹಾಗೂ ಉಂಟಾದ ವಿಷಕಾರಿ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಮೂವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಇಬ್ಬರ ರಕ್ಷಣೆ, ಓರ್ವನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ: ​ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐವರು ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರ ಪೈಕಿ ಓರ್ವನ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ​ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗೋಕರ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Tragedy at Gokarna-Tadadi port: Three fishermen die of suffocation due to fumes while cleaning a boat.
ಬೋಟ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ವಾಸನೆಗೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಮೂವರು ಮೀನುಗಾರರು ಸಾವು (ETV Bharat)

TAGGED:

ಗೋಕರ್ಣ ತದಡಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಘಟನೆ
TRAGEDY AT GOKARNA TADADI PORT
ಬೋಟ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಘಟನೆ
ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಮೂವರು ಮೀನುಗಾರರು ಸಾವು
ವಿಷಕಾರಿ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿದ ಮೂವರು

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