ಬೆಂಗಳೂರಿನ 751 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಜಿಬಿಎಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವೆಡೆ ರಸ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಬಿಎ ವತಿಯಿಂದ ಆಗಬೇಕಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.
Published : July 8, 2026 at 7:28 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು 751 ರಸ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು, ಇಂಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು, ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ರ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವೆಡೆ ರಸ್ತೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಬಿಎ ವತಿಯಿಂದ ಆಗಬೇಕಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಜಿಬಿಎಗೆ ಪತ್ರ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದ ಸುಮಾರು 751 ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಗುಂಡಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನ ಓಡಾಟದ ಸಮಯಾವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು, ಇಂಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ 9 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಹಂಪ್ಗಳನ್ನ ಸಹ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಗರದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.ಇದರಲ್ಲಿ ನಗರದ 751 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ 9 ಕಡೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಹಂಪ್ಗಳನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಜಿಬಿಎಗೆ ಪತ್ರ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಸಮನ್ವಯತೆ ಸಾಧಿಸಲು ಡ್ಯಾಷ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಸೂಚನೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಮನ್ವಯತೆ ಸಾಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಡ್ಯಾಷ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಜಿಬಿಎ ಮುಖ್ಯ ಆಯಕ್ತರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವಿಕಾಸಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಜುಲೈ3ರರಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್, ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಮಹೇಶ್ವರ್ ರಾವ್, ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಮುನೀಶ್ ಮೌದ್ಗಿಲ್, ನಿತೀಶ್, ಬಿಡಿಎ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಮಣಿವಣ್ಣನ್, ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ಜಲಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಂಜುಳಾ, ಬೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಶಂಕರ್, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ರಮೇಶ್ ಡಿ.ಎಸ್., ಪೊಮ್ಮಲ್ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಜಿ. ಜಗದೀಶ್, ರಮೇಶ್ ಕೆ.ಎನ್., ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆ.ವಿ., ಕೆ-ರೈಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಿಂಗ್, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಸಚಿವರು, ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ಅವರ ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಡ್ಯಾಷ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ, ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಡ್ಯಾಷ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಇತಿಹಾಸದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಮನ್ವಯತೆ ಸಾಧಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಯತ್ನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.