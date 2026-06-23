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ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ತಡವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಕಾರಣವಲ್ಲ: ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್

ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ತಡವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಎಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಬಳಿಕ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Traffic jam not the reason for female candidate's late arrival at NEET exam centre: Traffic police fact-check
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 23, 2026 at 8:04 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ತಡವಾಗಿ ಬರಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ (ಸತ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆ) ಮಾಡಿರುವ ನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಿಂದ ತಡವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಗೂ ದೂರದ ಮಾರ್ಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ತಡವಾಗಿದೆ. ಅಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದೇ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ತಡವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅಳುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ​ಜಾಮ್​ನಿಂದಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದವು. ಇದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

Traffic jam not the reason for female candidate's late arrival at NEET exam centre: Traffic police fact-check
ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವರದಿ (Traffic police)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಂತೆ ಆರ್.ಟಿ. ನಗರ ನಿವಾಸದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬರು ತಡವಾಗಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:57ಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. 2 ಗಂಟೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದರೂ 1:30ರೊಳಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕೆಂದು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಡವಾಗಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಸುದೀರ್ಘ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮ ಅಂದು 1:33ಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ 3 ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಇರದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿಸಿಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಾರ್ಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯು ಮನೆಯನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸುದೀರ್ಘ ಮಾರ್ಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಗಮ್ಯಸ್ಥಳ ತಲುಪಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವಾದ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದೆ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇನೆ: ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್

TAGGED:

LATE ARRIVAL AT EXAM CENTRE
NEET EXAM 2026
ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್
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TRAFFIC POLICE FACT CHECK

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