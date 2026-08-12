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ಹಸುಗಳಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್: ಮಾಲೀಕನ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು

ಹಸುಗಳಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಉಂಟಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಸು ಮಾಲೀಕನ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TRAFFIC JAM CAUSED BY COWS: POLICE REGISTER FIR AGAINST OWNER
ಹಸುಗಳಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 12, 2026 at 11:59 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಸುಗಳಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿ ಒಲ್ಡ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್​ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಹಸು ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ದ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ಎನ್.ನಾಗೇಂದ್ರ ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ಹಸುಗಳ ಮಾಲೀಕ ಅಶ್ವಥ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಸಂತೋಷ್ ಎಂಬುವರ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಎನ್​ಎಸ್ 285ನಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆ.10ರಂದು ಮಾರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಕಲಾಮಂದಿರ ಬಳಿಯ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸುಮಾರು 10 ಹಸುಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಸುಗಳ ಮಾಲೀಕ ಸಂತೋಷ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನ ತೋರಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಎನ್​ಎಸ್ 285ನಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 5 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಜಾಮೀನು ನೀಡಬಹುದಾದ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

FIR AGAINST COWS OWNER
TRAFFIC JAM CAUSED BY COW
ಹಸುಗಳಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್
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