ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ವಾಗತ
ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಹಲು ಆಗಮಿಸಿದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆಗೆ ಇಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
Published : October 5, 2026 at 2:47 PM IST
ಮೈಸೂರು: ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಹಲು ಆಗಮಿಸಿದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆಗೆ ಇಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಈ ಬಾರಿ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಲು ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆಯನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿಗೋಡು ಆನೆ ಶಿಬಿರದಿಂದ ಅರಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆಗೆ ಜಯಮಾರ್ತಾಂಡ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಗಜಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಪೇಟವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಭಿಮಾನ ತೋರಿಸಿದರು.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜೆ: ಅರಮನೆಯ ಜಯಮಾರ್ತಾಂಡ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾನೆಗಳಾದ ರೂಪ, ಚೈತ್ರ ಗಂಡಾನೆಗಳಾದ ಪ್ರಶಾಂತ ಮತ್ತು ಗೋಪಿ ಜೊತೆ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅರಮನೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಸರಾ ನಾಡಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಭಿಮನ್ಯು 2020 ದಿಂದ 2025 ರವರೆಗೆ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಲೀಸಾಗಿ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈ ವರ್ಷ 60 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಸೆಯಂತೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರ ಗಜಪಯಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದೆ.
ಡಿಸಿಎಫ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆಯನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅರಮನೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಸಿಎಫ್ ಪ್ರಭುಗೌಡ, ಮೊದಲ ತಂಡದಲ್ಲಿ 9 ಆನೆ, ಎರಡನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ 3 ಆನೆ ಹಾಗೂ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಮೂರನೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆಯನ್ನು ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಆನೆಯನ್ನು ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆಗೆ ತಾಲೀಮಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಾಲೀಮನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳ 7,9 ಹಾಗೂ 12ನೇ ತಾರೀಖು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಜಪಡೆಗೆ ಸಿಡಿಮದ್ದು ತಾಲೀಮನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಡಿಸಿಎಫ್ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಮೈಸೂರು ಪೇಟ ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
ಶಾಸಕ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ದಸರಾದಲ್ಲಿ 6 ಬಾರಿ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆಗೆ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಸೆಯಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ ವಿದಾಯ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆತನಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
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