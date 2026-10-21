ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಜ್ರಮುಷ್ಟಿ ಕಾಳಗ ರದ್ದು: ಕಾರಣವೇನು?
ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಜ್ರಮುಷ್ಟಿ ಕಾಳಗ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಗೂ ಮೊದಲು ರಕ್ತಚೆಲ್ಲುವ ಕುಸ್ತಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.
Published : October 21, 2026 at 1:23 PM IST
ಮೈಸೂರು: ನವರಾತ್ರಿಯ 11ನೇ ದಿನ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಯ ವಿಜಯದಶಮಿ ಪೂಜೆಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಡೆದವು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಪಟ್ಟದ ಆನೆ, ಪಟ್ಟದ ಕುದುರೆ, ಪಟ್ಟದ ಹಸು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗೆ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು.
ಆನಂತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರಾಜವಂಶಸ್ಥ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರು ರಾಜ ಪರಂಪರೆಯ ಪುರಾತನ ಆಯುಧಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟದ ಆನೆ, ನಿಶಾನೆ ಆನೆ ಅರಮನೆ ಆನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಲ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಹೊರಟರು. ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬನ್ನಿಮರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅರಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾದರು. ಈ ಮೂಲಕ 11 ದಿನಗಳ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಗೆ ತೆರೆಬಿದ್ದಿತ್ತು.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಟ್ಟಿಕಾಳಗ ರದ್ದು: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಯದುವೀರ ಒಡೆಯರ್ ವಿಜಯಯಾತ್ರೆ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಅಂಬಾ ವಿಲಾಸ ಅರಮನೆ ಆವರಣದ ಕಲ್ಯಾಣ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ವಜ್ರಮುಷ್ಟಿ ಕಾಳಗ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರದ್ದಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚೇತನ್ ಜಟ್ಟಿ- ಮೈಸೂರಿನ ಮಹೇಶ್ ಜಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ತೇಜಸ್ ಜಟ್ಟಿ- ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಸತೀಶ್ ಜಟ್ಟಿ ನಡುವೆ ವಜ್ರಮುಷ್ಟಿ ಕಾಳಗ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜಟ್ಟಿಗಳು, ಉಸ್ತಾದ್ಗಳು ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ವೇಳೆ ಜಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಟ್ಟಿ ಕಾಳಗದ ಮಹೂರ್ತ ಮುಗಿದುಹೋಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಯದುವೀರ ಒಡೆಯರ್ ಕಾಳಗವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ, ವಿಜಯಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದರು. ವಾಗ್ವಾದದ ಬಳಿಕ ಅರಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದ ಜಟ್ಟಿಗಳು ಕಾಳಗವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಆದರೆ, ಮಹಾರಾಜರ ವಿಜಯಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿದ ಕಾರಣ ಜಟ್ಟಿಕಾಳಗವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ವಜ್ರಮುಷ್ಟಿ ಕಾಳಗ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಟ್ಟಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಜಟ್ಟಿಗಳು ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳು. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ಸಮಯ ಆಗೋಗಿದೆ, ಕಾಳಗ ನಡೆಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಟ್ಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಜಟ್ಟಿಗಳ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರಾಜರಿಂದ ಪೂಜೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ಪೂಜೆ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಳಗ ಮಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರದ್ದೇ ತಪ್ಪು. ನಾವೇನೂ ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಯವರೇ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
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