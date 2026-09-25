ಮೈಸೂರು: ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ದಿನ ಕುಶಾಲತೋಪು ಸಿಡಿಸುವ ಫಿರಂಗಿ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜೆ
ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ವೇಳೆ ಕುಶಾಲತೋಪು ಸಿಡಿಸುವ ಫಿರಂಗಿ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.
Published : September 25, 2026 at 4:11 PM IST
ಮೈಸೂರು: ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿವೆ. ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ವೇಳೆ ಕುಶಾಲತೋಪು ಸಿಡಿಸುವ ಫಿರಂಗಿ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.
ಅರಮನೆ ಅರ್ಚಕ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರಾವ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಆನೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ 11 ಫಿರಂಗಿ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಫಿರಂಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜೆ: ದಸರಾದ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ದಿನ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಳಿತ ನಾಡ ಅಧಿದೇವತೆಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯ ಹೊರಭಾಗದ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 21 ಸುತ್ತು ಫಿರಂಗಿಗಳಿಂದ ಕುಶಾಲತೋಪು ಸಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ಆನೆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಹಾರಾಜರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಫಿರಂಗಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ, ವಿಭೂತಿ, ಮಾವಿನ ತೋರಣ, ಬಾಳೆ ಕಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಯ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ವಿಘ್ನವಿಲ್ಲದೇ ನೆರವೇರಲಿ ಎಂದು ಪೂಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಯಿತು.
ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸಿಎಆರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿತ್ಯ ಡ್ರೈ ತಾಲೀಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೆ ಸಮೀಪ ಇರುವಂತೆ ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಜಪಡೆಯ ಮುಂದೆ ಸಿಡಿಮದ್ದು, ತಾಲೀಮು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ದಿನ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಡ ಅಧಿದೇವತೆಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 21 ಸುತ್ತು ಫಿರಂಗಿಗಳಿಂದ ಕುಶಾಲತೋಪು ಸಿಡಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ.
ಅರ್ಚಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕುಶಾಲತೋಪುಗಳಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಕುಶಾಲತೋಪು ಸಿಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಬೆಂಕಿಯ ಜೊತೆ ಸರಸವಾಡಿದಂತೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಹಾಗೂ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಜಪ ಮಾಡಿಯೇ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕುಶಾಲತೋಪು ತಾಲೀಮನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಚಕ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರಾವ್ ಹೇಳಿದರು.
ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತೆ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕುಶಾಲತೋಪು ಸಿಡಿಸುವ ಫಿರಂಗಿ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಮದ್ದು ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿನ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ವೇಳೆ ಹಾಗೂ ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪೆರೇಡ್ ವೇಳೆ ಫಿರಂಗಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿಡಿಮದ್ದು ಸಿಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕುದುರೆಗಳು ಬೆದರದಂತೆ, ಫಿರಂಗಿಗಳ ಶಬ್ಧವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ, ಆ ಸದ್ದಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಿಡಿಮದ್ದು ತಾಲೀಮನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತೆ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು
ಸಿಎಆರ್ ಡಿಸಿಪಿ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ನಗರ ಶಸಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆ (CAR) ಡಿಸಿಪಿ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, 7 ಫಿರಂಗಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕೆ 4 ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಗಾಡಿಗಳಿವೆ. ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕುಶಾಲತೋಪನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಗುವುದು. ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವದಳಗಳು ಆ ಸದ್ದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕುಶಾಲತೋಪಿನ ತಾಲೀಮನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಕುಶಾಲತೋಪು ಸಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 35 ಮಂದಿ ನೂರಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
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