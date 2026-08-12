ಹೊರನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಗದ್ದೆ ನಾಟಿ ಸಂಭ್ರಮ; ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಸೇವೆಗೆ ಬಂದ 700 ಜನ
ಹೊರನಾಡು ದೇವರ ಗದ್ದೆ ನಾಟಿ, ದೊಡ್ಮನೆ ನಾಟಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಆಚರಣೆ ತಲೆ ತಲಾಂತರದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ.
Published : August 12, 2026 at 4:35 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಳಸ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊರನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ದೇವರ ಗದ್ದೆ ನಾಟಿ ಆಚರಣೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಆರು ಎಕರೆ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಈ ನಾಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು.
ಏನಿದು ದೇವರ ಗದ್ದೆ ನಾಟಿ: ಹೊರನಾಡು ದೇವರ ಗದ್ದೆ ನಾಟಿ, ದೊಡ್ಮನೆ ನಾಟಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿರುವ ಈ ಆಚರಣೆ ತಲೆ ತಲಾಂತರದಿಂದ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಆರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಜಮೀನಿನ ನಾಟಿಯು ಮಲೆನಾಡಿನ ಜನರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.
ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ: ದೇವರ ಗದ್ದೆ ನಾಟಿ ಎಂಬ ಈ ಆಚರಣೆಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವವರು ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ, ದೇವರ ಸೇವೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ದೇವರ ಗದ್ದೆ ನಾಟಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಒಂದು ದಿನ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿ, ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ದಿನದಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಳಸ, ಶೃಂಗೇರಿ, ಜಯಪುರ, ಬಾಳೆಹೊಳೆ, ಕೊಗ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ಬಂದು, ತಮ್ಮ ಗದ್ದೆಯೆಂಬಂತೆ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಾಟಿ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ನಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮನೆಯಿಂದ ಬಾಗಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ತಲುಪಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಆರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ: ನೂರಾರು ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತುಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಟ ಮಲೆನಾಡಿನ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದ ನಾಟಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಟಿಗೂ ಮುನ್ನ ದೊಡ್ಡಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಜಮೀನಿಗೆ ತಂದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ನಾಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಳೆ, ಚಳಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹತ್ತಾರು ಊರುಗಳಿಂದ ಜನರು ಹೊರನಾಡಿನ ದೇವರಮನೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಾಟಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಜಾನಪದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಗದ್ದೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಮಲೆನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಿತ್ತು.
ಈ ನಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಶೃಂಗೇರಿ ನಿವಾಸಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಈ ನಾಟಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಶ್ವರಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವ ಅಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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