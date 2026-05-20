ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಔಷಧ ಮಾರಾಟ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಆನ್​​ಲೈನ್​​ನಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಬೀದಿಗಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.

PROTEST AGAINST ONLINE DRUG SALES
ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಔಷಧ ಮಾರಾಟ ವಿರೋಧಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 20, 2026 at 3:29 PM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಆನ್​​ಲೈನ್​​ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಔಷಧ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಕಲಿ ಔಷಧಗಳೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಆನ್​​ಲೈನ್​​ನಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಇಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು.

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ‌ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ‌ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ‌ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧು ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಆನ್​​ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಮಾರಾಟ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್​​ಲೈನ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ನಕಲಿ ಔಷಧಿಗಳೂ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ 14 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಯವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 800 ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೀಂ. ಇದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಕನಸು. ಆದರೆ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಔಷಧಗಳನ್ನೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಂದ್​​ಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಇಂದು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ತುರ್ತು ಔಷಧಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಔಷಧ ನಿಬಂಧಕರು ನಮಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ತುರ್ತು ಔಷಧ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಬಂದ್​​ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ಮೊದಲೇ ಬೇಕಾದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗಳಿವೆ ಎಂದರು.

