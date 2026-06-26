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ದಾವಣಗೆರೆಯ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 180 ಮನೆ, 140ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್: ಎಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರ್!

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮನೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 180 ಮನೆಗಳಿವೆ. ಈ 180 ಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ 140ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಯವರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ. ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ.

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ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​​ನೊಂದಿಗೆ ರೈತರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 26, 2026 at 3:32 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೀಮನೆರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 'ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್' ಮುಕುಟವಿದ್ದಂತೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​​ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​​ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಮನೆ ಮಗನಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಚೆಂದದ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ.

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​​ಗಳೇ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಜನರ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿವೆ. ಜನರ ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿ ಸಾಗಲು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುವ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ಗಳೇ ಆಸರೆಯಾಗಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೀಮನೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​​ನ ಸದ್ದು ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ.

ದೂರದೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯ ನಡೆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇವರು ಹಾಜರ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಭೀಮನೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​​ಗಳು ಅದೆಷ್ಟೋ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ನೆರವಾಗಿವೆ.

ಭೀಮನೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 180 ಮನೆಗಳಿವೆ. 180 ಮನೆಗಳ ಪೈಕಿ 140ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​​ಗಳಿವೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ, ಕೂರಿಗೆ, ಪ್ಲೋ ಹೊಡಿಯಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯವಿದ್ದರೆ ಭೀಮನೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​​ಗಳನ್ನೇ ರೈತರು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಡಾ, ಹಿರೇಕೊಗಲೂರು, ಕಂದಗಲ್, ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲ ಪುರ, ಕೂಡ್ಲಿಗೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಕೊಗಲೂರು, ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳಿಗನೋಡು, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸದುರ್ಗ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಜ್ಜಂಪುರ, ಕಡೂರು, ಬೀರೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಇವರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲೇ ಬಿತ್ತನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

tractors-are-a-source-of-income-for-people-in-bhimanere-village
ಮನೆಯ ಬಳಿ ನಿಂತಿರುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ (ETV Bharat)

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಬಿತ್ತಲು 1,200 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಕಲ್ಟಿಷನ್, ಫ್ಲೋ ಎಂದರೆ 1,400-1,500 ರೂ.ಯತನಕ ಬಾಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ರೋಟೊವೇಟರ್ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ 1,100 ರೂ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಐದು ಲೀಟರ್‌ ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿದರೆ ಬೇರೆ ಗಾಡಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು, ಬುಕ್ಕಂಬೂದಿ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ, ಅಜ್ಜಂಪುರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಬಿತ್ತನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರೈತ ವಿಕ್ರಮ್ ಪಾಟೀಲ್ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಭೀಮನೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಎಂದರೆ ದುಡಿಮೆಗೆ ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ನಮಗೆ ದುಡಿಮೆಯೇ ದೇವರು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದವರೂ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೇಧಭಾವದಿಂದ ಬದುಕಿಲ್ಲ. 180 ಮನೆಗಳಿವೆ.140ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​​ಗಳಿವೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂರಿಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಭೀಮನೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ಗಳೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು, ಕೋಗಲೂರು, ಬಸಪಟ್ಟಣ, ಅಜ್ಜಂಪುರ ಹೀಗೆ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೇವೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆಗೆ 1,200 ರೂಪಾಯಿ, ಒಂದು ಎಕರೆ ಫ್ಲೋ ಹೊಡೆಯಲು 5 ಸಾವಿರ ರೂ, 30 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಲೀಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮೂರು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ. ಆದ್ರೂ ಇಡೀ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳು ಬಂದ್ರೂ ನಮ್ಮೂರಿನವರೇ ಮೊದಲು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 60-67 ಕೂರಿಗೆಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ರೈತರು ಅಜ್ಜಂಪುರ, ಹೊಸದುರ್ಗ ತನಕ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಕೂರಿಗೆ 1,200 ರೂ ಬಾಡಿಗೆ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ರಾಗಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮದೊಂದು ಗಾಡಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮನ್ನೇ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ಗಳು ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗಿವೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

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TAGGED:

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