ಸಂಡೂರಿನ ದೇವದಾರಿ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಆದಿಮಾನವನ ವಾಸಸ್ಥಳದ ಕುರುಹುಗಳು 10,000 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಳೆಯವು!
ಆದಿಮಾನವರು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸಂಡೂರಿನ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
Published : July 22, 2026 at 4:36 PM IST
ಬಳ್ಳಾರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ವಾಮಿಮಲೈ ಬೆಟ್ಟಸಾಲುಗಳ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ನವಲೋಟಿ ಸಮೀಪದ ದೇವದಾರಿ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಆದಿಮಾನವನ ವಾಸಸ್ಥಳದ ಕುರುಹುಗಳು 10 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಳೆಯವು ಎಂಬುದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ದೇವದಾರಿ ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಕಂದಕಗಳನ್ನು ತೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ 'ಚಾಲ್ಸೆಡೋನಿ', 'ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್' ಹಾಗೂ 'ಫೆರುಜಿನಸ್ ಚರ್ಟ್' ಶಿಲೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾ ಆಯುಧಗಳು (ಮೈಕ್ರೋಲಿಥ್ಗಳು), ಹಸು ಹಾಗೂ ಆಡಿನ ಮೂಳೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು.
ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ ಪ್ರೊ.ರವಿ ಕೋರಿಶೆಟ್ಟರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಭೌತಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಬಂದಿರುವ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯವು ಎಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.
ಪ್ರೊ.ರವಿ ಕೋರಿಶೆಟ್ಟರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇವು ಮಧ್ಯಶಿಲಾಯುಗ (ಮೆಸೊಲಿಥಿಕ್) ಮತ್ತು ನಂತರದ ನವಶಿಲಾಯುಗ (ನಿಯೊಲಿಥಿಕ್) ಅವಧಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪುರಾವೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇದುವರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆದಿಮಾನವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ನದಿ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಂಡೂರಿನ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ನೆಲೆಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಯುಧ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಖನಿಜಯುಕ್ತ ಶಿಲೆಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದವು ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಸಮುದ್ರಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 850 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದಿಮಾನವನ ವಾಸದ ಕುರುಹು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಇದರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂಶೋಧಕರು.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ದೇವದಾರಿ ಗುಹೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಕುದುರೆಮುಖ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಕಂಪನಿ (ಕೆಐಒಸಿಎಲ್) ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಾತತ್ವ ತಾಣಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
"ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆರಂಭವಾದರೆ ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಗುಹೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪುರಾವೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪುರಾತತ್ವ ತಾಣವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಶ್ರೀಶೈಲ ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತೆರೆದಿರುವ ಸಂಡೂರಿನ ದೇವದಾರಿ ಗುಹೆಯ ಈ ಪತ್ತೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪುರಾತತ್ವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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