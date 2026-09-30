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ಭೋಪಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗದಗ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್​ ಪರ್ವೇಜ್ ಸುಳಿವು ಪತ್ತೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪರ್ವೇಜ್ ಚಲನವಲನ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೃಶ್ಯ
ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೃಶ್ಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 30, 2026 at 1:35 PM IST

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ಗದಗ: ಕಳೆದ 18 ದಿನಗಳಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಗದಗ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪರ್ವೇಜ್ ಧಾರವಾಡ ಅವರ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಗದಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಭೋಪಾಲ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಪರ್ವೇಜ್ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರು ಆ ಸುಳಿವಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 13ರಂದು ಕಚೇರಿ ಸಭೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಗದಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದ್ದ ಪರ್ವೇಜ್, ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಜಯವಾಡಕ್ಕೆ ತೆರಳಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ವಿಜಯವಾಡದವರೆಗೆ ಅವರ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಪೊಲೀಸರು, ನಂತರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುರಿತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜಯವಾಡದ ಬಳಿಕ ಪರ್ವೇಜ್ ಭೋಪಾಲ್ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿರುವ ಸುಳಿವು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 1200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್‌ಆಫ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನೇರ ಲೊಕೇಶನ್ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭೋಪಾಲ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪರ್ವೇಜ್ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ದೃಶ್ಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಭೋಪಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳು ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.

ಪರ್ವೇಜ್ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ 18 ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ವಿಚ್‌ಆಫ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಲೊಕೇಶನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳು, ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಲಭ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗದಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಬಳಿಕ ವಿಜಯವಾಡ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಭೋಪಾಲ್‌ವರೆಗೆ ಪರ್ವೇಜ್ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಸುಮಾರು 1200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ ದೂರದವರೆಗೆ ಬೆನ್ನತ್ತಿರುವುದು ತನಿಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಭೋಪಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರುವ ಹೊಸ ಸುಳಿವಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪರ್ವೇಜ್ ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭೋಪಾಲ್‌ನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಅವರ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸುಳಿವು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಅವರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಗದಗ ಪೊಲೀಸರ ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳು ಶೋಧ ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ.

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GADAGA
ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ಎಇಇ ಪರ್ವೇಜ್
KRIDL AEE PARVEZ
PARVEZ FOUND IN BHOPAL

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