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ರಸ್ತೆಬದಿ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ನಿಲುಗಡೆ: 1,780 ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್, 350ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಟೋಯಿಂಗ್​

ಗ್ರೇಟರ್​​​ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್​​ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಟೋಯಿಂಗ್​ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

bengaluru GBA Towing In Bengaluru Traffic Police Department
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ. (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 8, 2026 at 2:49 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಾಹನಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರೇಟರ್​​​ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (GBA) ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್​​ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಚುರುಕು ಪಡೆದಿದೆ.

ಜುಲೈ 10ರಿಂದ ಅರಂಭವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 6,544 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಬಂದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ 4,108 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದ 2,436 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ನಿತ್ಯ 50-100 ವಾಹನಗಳಂತೆ ಇದುವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು 1,780 ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂಚಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೋಟಿಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಟಿಸಿದ 7 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾಲೀಕರು ಆ ವಾಹನವನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಥಹ 352 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಟೋಯಿಂಗ್​ ಮಾಡಿ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಲೂ ಸಹ ಮಾಲೀಕರು ಬರದಿದ್ದಾಗ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾದ ವಾಹನಗಳ ಪೈಕಿ 600 ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರು ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಂಡ ಮತ್ತು ಟೋಯಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ:

  • ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್​ ಶುಲ್ಕ 500/- + ಟೋಯಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ 650/- (ಒಟ್ಟು 1,150/-)
  • ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಟೋಯಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ 1,000/- + (ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದಂಡ)

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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