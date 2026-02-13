ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ಊಟಿ 'ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ವನ್ಯಧಾಮ' ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ನಿಷೇಧ: ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪಣ
ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದೆ.
Published : February 13, 2026 at 6:05 PM IST
ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ .ಡಿ.
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೇವಲ ಏಳು ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಬತೇರಿಗಳು, ಕೊತ್ತಲ, ಕಣಿವೆ, ಬುರುಜುಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿರುವ ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ಗಿರಿಧಾಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಪ್ರದೇಶ ಕೂಡ ಹೌದು. 10 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ 'ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ವನ್ಯಧಾಮ' ಕರ್ನಾಟಕದ ಊಟಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 3,803 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸ್ವರ್ಗ ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿಗೆ ಸದ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದೆ.
ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ಗಿರಿಧಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯ, ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ಹಿಮವತ್ ಕೇದಾರ ಜಲಪಾತಗಳಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ನೀಡುವುದು ವಿಶೇಷ. ಇದೀಗ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಎಡವಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಾಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಬಹುದೆಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿದೆ.
ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು ಭೀತಿ, ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ಬಂದ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು: ಕುರುಚಲು ಕಾಡಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ವನ್ಯಧಾಮದಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆ, ಕಡವೆ, ಚಿರತೆಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸ್ವರ್ಗ ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿಯ ಹಚ್ಚಹಸಿರಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸದಾ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ವನ್ಯ ಧಾಮ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು. ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಡಿಎಫ್ಓ ಗೋಪ್ಯನಾಯ್ಕ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಗಿ ಮಟ್ಟಿ ಬಂದ್ ಆಗಿರುವುದ್ದರಿಂದ ಮುಂಜಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಬೇಸರದಿಂದ ವಾಪಸ್ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಮುಂಜಾನೆ 6 ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲ್ಬಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಮರಳಿ ಬರಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ಬಿರುಬಿಸಿಲಿದ್ದು ವೇಳೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಗರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಎಫ್ಓ ಗೋಪ್ಯನಾಯ್ಕ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಲೆನಾಡು ನಾಚಿಸುವ ಗಿರಿಧಾಮ: ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ವನ್ಯಧಾಮದಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡನ್ನೂ ನಾಚಿಸುವ ಗಿರಿಧಾಮ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕುರುಚಲು ಕಾಡು ಹೆಚ್ಚು, ಅಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪೊದೆ, ಮರಗಳು, ಸಸ್ಯಗಳು, ಔಷಧಿಯ ಗುಣಗಳ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಇದು ಆವೃತಗೊಂಡಿದೆ. ಕರಡಿಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಆಗಿರುವ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರದಿಂದ ಕೇವಲ 2 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಸಾಗಿದರೆ ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲು ನೋಡುಗರಿಗೆ ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತದೆ.
ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ತುತ್ತತುದಿಗೆ ತಲುಪಲು 8 ಕಿ.ಮೀ ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಮಣ್ಣಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಚಾಲನೆ ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು. ಬೆಟ್ಟದ ತಟದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೆ ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಹಿರಿಯೂರು, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಧಾಮವನ್ನು ನೋಡುವ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಲಿದೆ.
ಈ ವನ್ಯಧಾಮದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇದೆ: ಈ ವನ್ಯಧಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಗೋಪನಕಟ್ಟೆ, ಬೀರಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಕೆರೆ, ಕುಮಾರನಕಟ್ಟೆ, ಒಕ್ಕಲಿಕ್ಕನ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇನ್ನು ಜೋಗಿಗುಡ್ಡ, ನವಿಲುಗುಡ್ಡ, ಚೌಡಮ್ಮನ ದೇಗುಲಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೋಗಿಗಳು ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಹಾಗೂ ಕರಡಿಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿವೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಕಾಡಾನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕಡವೆ, ಜಿಂಕೆ, ಪುನುಗು ಬೆಕ್ಕು, ನವಿಲು, ಕೊಂಡುಕುರಿ, ಕಾಡುಕೋಳಿ, ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ, ಕಾಡುಹಂದಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದದ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಡಿಎಫ್ಓ ಮಾಹಿತಿ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಡಿಎಫ್ಓ ಗೋಪ್ಯಾ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅನಾಹುತ ಆಗಬಹುದೆಂದು ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ಕುರುಚಲು ಕಾಡು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಬಂದರೇ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ, ಆಗಾ ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ವನ್ಯಧಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿಗುರು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದ್ದು, ಜನರಿಗೆ ಆಗ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದರು.
