ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸ್ವರ್ಗ ದೂಧಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಜಲವೈಭವ? ದೇಶದ ಎತ್ತರದ ಜಲಪಾತ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಷೇಧ ; ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತೀವ್ರ ನಿರಾಸೆ
ಗೋವಾ ಸರ್ಕಾರ ದೂಧಸಾಗರ ಜಲಪಾತ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇತ್ತ ಸುಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : July 12, 2026 at 4:17 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ : ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸ್ವರ್ಗ 'ದೂಧಸಾಗರ ಜಲಪಾತ'ದ ಮೂಲಕ ಜಲವೈಭವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ನಯನ ಮನೋಹರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನಿರಾಸೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ದೂಧಸಾಗರ(ಹಾಲಿನ ಸಮುದ್ರ) ಹಾಲ್ನೊರೆಯಂತೆಯೇ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ಜಲಪಾತ. ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ್ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ನಡುವಿರುವ ಮೊಲ್ಲೆಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ, ಕಡಿದಾದ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಸೀಳಿ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ನೀರಿನ ವೈಯಾರ ನೋಡಲು ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು. ಆದರೆ, ಗೋವಾ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇತ್ತ ಸುಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೊಬಗಿನ ಈ ಸಿರಿಯನ್ನು ಸವಿಯಲು ಆಗದೇ ನಿಸರ್ಗ ಪ್ರಿಯರು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೂಧಸಾಗರ ಜಲಪಾತವು ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕುವೇಶಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ 310 ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 1017 ಅಡಿ ಕೆಳಗೆ ಗೋವಾ ಕಡೆ ಹರಿದು, ಮಾಂಡವಿ ನದಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿ, ಮುಂದೆ ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುತ್ತದೆ. ರೈಲು ಹಳಿಯ ಬಳಿ ನಿಂತು ಜಲಪಾತದ ವೈಭವ ನೋಡುವುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ. ಈ ಬಾರಿ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಶೇ. 25ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಜೀವಕಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಷೇಧ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ರೈಲಿನಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ದೂಧಸಾಗರವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಹೀರೋ ಶಾರೂಖ್ ಖಾನ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ನಟನೆಯ `ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್', ನಟ ಚೇತನ್, ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ಅಭಿನಯದ ಕನ್ನಡದ 'ಮೈನಾ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ದೂಧಸಾಗರದ ಸೊಬಗನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾರ್ಗದ ಮಾಹಿತಿ: ಇದು ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಖಾನಾಪುರ, ಕ್ಯಾಸಲ್ ರಾಕ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ದೂಧಸಾಗರ ತಲುಪಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಗೋವಾದ ಮಡಗಾಂವ್ನಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ 46 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಜಲಪಾತ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಡಗಾಂವ್ನಿಂದ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಲೆಮ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಜಲಪಾತದ ಕೆಳ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಸಲ್ ರಾಕ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 15 ಕಿಮೀ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೆ ಮುಂದೆ ದೂಧಸಾಗರ ನಿಲ್ದಾಣ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕಿಮೀ ರೈಲಿನ ಹಳಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣ ದೂಧಸಾಗರವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದು ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ.
ಈಗ ಜಲಪಾತ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಇರುವುದನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಪ್ಪಿ, ತಪ್ಪಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಗೋವಾ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಆದರೆ, ಜಲಪಾತದ ಕೆಳಗೆ ಗೋವಾ ಮೂಲಕ ಆಗಮಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ರೈಲು ಹಳಿಯ ಬಳಿ ಈ ದೃಶ್ಯವೈಭವ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಉತ್ತೇಜಿಸಿ : ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ಸರ್ಕಾರ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ದೂಧಸಾಗರ ಫಾಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರ ತಾಣವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ಆಗದೇ ಇರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ ಸಂಗತಿ. ಹಲವು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೇ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೋವಾ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೊದಲಿನಂತೆ ದೂಧಸಾಗರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
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