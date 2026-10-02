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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ‌ ಬಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಬಸ್​: 24 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ

ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ‌ ಹಾಗೂ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ 22 ಮಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ಮನೆ ಮೇಲೆ‌ ಬಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಬಸ್​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 2, 2026 at 7:42 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆಂದು ಬಂದ ವಾಹನವೊಂದು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು‌ ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ‌ 24 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಕೊಲ್ಲೂರು, ಸಿಗಂದೂರು ದೇವಿಯರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಳೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇಗುಲದ ಕಡೆ ತೆರಳುವಾಗ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಬಸ್ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಕಾಂಪೌಂಡ್​ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರು ದಾವಣಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಾಯಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್​​ನ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದು, ರಜೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಚಾಲಕ‌ ಹಾಗೂ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ 22 ಮಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಸಾಗರ ತಾಲೂಕು ತುಮರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಗಲ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪಘಾತದ ಕುರಿತು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಕಾರ್ಗಲ್ ಪಿಎಸ್ಐ, ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿರುವ ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು. ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಅಪಘಾತವಾಗಿದೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಸ್ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್​ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

SHIVAMOGGA
ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಬಸ್​
TOURIST BUS CRASHES INTO HOUSE
SAGARA BUS ACCIDENT
TOUR BUS ACCIDENT

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