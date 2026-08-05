ರಾಜ್ಯದ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿಂದು ಒಟ್ಟು 35.5 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಳ: ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹರಿವಿನ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ!
ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 27.08 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವಿದ್ದು, 19,275 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು 1,985 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವಿದೆ.
Published : August 5, 2026 at 2:16 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 35.5 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರ (KSNDMC)ದ ಆಗಸ್ಟ್ 5ರ ವರದಿಯಂತೆ ಹೈಡಲ್ ಜಲಾನಯನದಿಂದ 6.2 ಟಿಎಂಸಿ, ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನದಿಂದ 4.1 ಟಿಎಂಸಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲಾನಯನದಿಂದ 25.1 ಟಿಎಂಸಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 35.5 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಆ ಪೈಕಿ 1,87,116 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಹೊರೆಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೈಡಲ್ ಜಲಾಶಯಗಳ ಪೈಕಿ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 67.72 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದ್ದು, 31,848 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ 2,078 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸೂಪಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 69.55 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದ್ದು, 35,210 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವರಾಹಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 13.98 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದ್ದು, 4,710 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳ ಹರಿವಿದೆ.
ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 8.07 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದ್ದು, 5,931 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು 3,900 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ಇದೆ. ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 28.78 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದ್ದು, 4,879 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ 500 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 27.08 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವಿದ್ದು, 19,275 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು 1,985 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವಿದೆ. ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 18.27 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದ್ದು, 22,256 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ 27,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 48.48 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವಿದ್ದು, 11,790 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು 193 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ಇದೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 59.72 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದ್ದು, 1,00,750 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ 1,443 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 41.97 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದ್ದು, 22,691 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು 1,768 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ಹೊರಹರಿವು ಇದೆ. ಮಲಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 18.22 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದ್ದು, 8,983 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ 1,194 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ಇದೆ. ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 110.85 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವಿದ್ದು, 1,47,675 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು 1,50,433 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ಹರಿದುಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 29.24 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದ್ದು, 1,50,464 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ 1,52,409 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 23.34 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳ ಒಟ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 895.65 ಟಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು 565.26 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು (ಶೇ63ರಷ್ಟು) ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
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