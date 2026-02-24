ETV Bharat / state

ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ: ಜೈನ ಸಮಾಜದಿಂದ ಖರೀದಿ; ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾದ ಸಾವಿರಾರು ಕೆ.ಜಿ

ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜೈನ ಸಮಾಜ ರೈತರಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ನೀಡಿದೆ.

ರೈತರಿಂದ ಟೊಮೆಟೊ ಖರೀದಿಸಿ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಜೈನ ಸಮಾಜ
ರೈತರಿಂದ ಟೊಮೆಟೊ ಖರೀದಿಸಿ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಜೈನ ಸಮಾಜ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 24, 2026 at 10:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಗಂಗಾವತಿ: ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆದ ರೈತರ ಗೋಳು ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದರ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ತೀವ್ರ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ತಾವು ಬೆಳೆದ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲೂ ರೈತರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಗಿರಿ, ಹುಲಿಹೈದರ, ವೆಂಕಟಗಿರಿ, ನವಲಿ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿರುವ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡದೇ ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತರು ತರುವ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೇ (20 ಕೆ.ಜಿ) ಕೇವಲ 20ರಿಂದ 30 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ!. ಹೀಗಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದ ವಾಹನದ ಬಾಡಿಗೆಯೂ ಲಭಿಸದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಬಾಫ್ನ ಕಮಲ್ ಸುರಭಿ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಹುಲಿಹೈದರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರೈತರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೂರಾರು ಟ್ರೇಗಳ ಟೊಮೆಟೊ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಹೊಲ ಮತ್ತು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ಟೊಮೆಟೊ ಖರೀದಿಸಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಹಣ ನೀಡಿ ಸರಕು ಸಾಗಣಿಕೆಯ ಮಿನಿ ಟಂಟಂಗಳಲ್ಲಿ ಆನೆಗೊಂದಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಲಿಕಿಲ್ಲಾದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇಗುಲದ ಗಣೇಶ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾದ ಸಾವಿರಾರು ಕೆ.ಜಿ ಟೊಮೆಟೊ: ಅತ್ತ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾದ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವುದು, ಇತ್ತ ಬೆಳೆದ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಳಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೆ.ಜಿ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ಗೋ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೂರಾರು ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಕಮಲ್, "ಹುಲಿಹೈದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಮೇಟಿ, ರಾಂಬಾಬು ರಡ್ಡಿ, ಮೇಟಿ ಬಸವರಾಜ ಗಡ್ಡಿ, ಗೋವಿಂದರಾಜ್, ಶ್ಯಾಮೀದಸಾಬ, ಅಂಬರೀಶ್ ಮೇಟಿ ಎಂಬವರಿಂದ ಒಟ್ಟು 150 ಟ್ರೇ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೆ.ಜಿ ಟೊಮೆಟೋ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಟ್ರೇಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದರವನ್ನೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ಯಾರೇ ರೈತರು ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರಿಂದ ತರಕಾರಿ ಕೊಂಡು ಗೋಶಾಲೆಗೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮೇಳ: ಬೆಳೆ ಇಳಿಕೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ

TAGGED:

JAIN COMMUNITY SUPPORT FARMERS
ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ
GANGAVATI KOPPAL
TOMATOES PRICE DROPPED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.