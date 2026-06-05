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ದಾವಣಗೆರೆಯ 7 ಗ್ರಾಮಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ: ಮಾರಾಟವೂ ಮಾಯ!

ಜಿಲ್ಲೆಯ 20 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ 7 ಗ್ರಾಮಗಳು ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷ ವರದಿ- ನೂರುಲ್ಲಾ.ಡಿ.

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ದಾವಣಗೆರೆಯ ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 5, 2026 at 2:29 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಘಟಕದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಳು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಳುಪಿನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮ, ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಲ್ತಾನಿಪುರ, ಓಬಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ, ಒಂಟಿಹಾಳ, ತಿಮ್ಲಾಪುರ, ಹಟ್ಟಿಹಾಳ, ನರೇನಹಳ್ಳಿ ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಹುಳುಪಿನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಮಾರುವ ಅಂಗಡಿಗಳೇ ಮಾಯವಾಗಿವೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್: ಹುಳುಪಿನಕಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್​​ ಮಾಡಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಳುಪಿನಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಗೂಡಂಗಡಿಗಳೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು. ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ತಂಬಾಕು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರೂ ಕೂಡ ತಂಬಾಕು ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮೂರು ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರು, ವೃದ್ಧರಾದಿಯಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ತಂಬಾಕು ಸೇವಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ತಂಬಾಕು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಡಿಕೆ ಎಲೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಜಿ.ಪಂ.ಸಿಇಓ ಗಿತ್ತೆ ಮಾಧವ ವಿಠಲರಾವ್​ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಳು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಮಾಣ ಏರುತ್ತಿದೆ.‌ ಜಿ.ಪಂ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಹೊರಡಿಸಿ ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲು 20 ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಯಾ ಪಿಡಿಓ ಹಾಗು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ತಂಬಾಕು ಸಿಗಲ್ಲ. ಜನರೂ ಕೂಡ ತಂಬಾಕು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನ ತಂಬಾಕು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ" ಎಂದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಜಿ.ಡಿ.ರಾಘವನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ತಂಬಾಕು ಮಾರಾಟ ಇಲ್ಲದ, ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ ಹಳ್ಳಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಉಳಿದ 13 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನೂ ಇದೇ ವರ್ಷ ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ‌ ಸಮಿತಿ ಇದ್ದು, ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಿಡಿಓ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ‌

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