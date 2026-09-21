ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಗೆಹರಿಯಬೇಕಾದರೆ, ಕೇರಳ ಮಾದರಿ ಅನುಸರಿಸಿ: ಆರ್.ಅಶೋಕ್
ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಮನವಿ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 21, 2026 at 3:14 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಗೆಹರಿಯಬೇಕಾದರೆ ರಾಜ್ಯ ಕೇರಳ ಮಾದರಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು, ಒಂದು ಕಾನೂನು ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಮನವಿ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯನಿರತ ತಂಡ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 27.07.2026ರ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಿಗೆ 40 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೀರುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ 125 ಜೀವ ಪ್ರಬೇಧಗಳು ಇವೆ. 75ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ ಪ್ರಬೇಧಗಳು ಇವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ 39 ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ವಾದವಾಗಿದೆ. 2010ರಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಜಯರಾಂ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ, ಮಾದವ್ ಗಾಡ್ಗಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಿತಿ 316 ಪುಟದ ವರದಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಗಾಡ್ಗಿಲ್ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಎನ್ ಜಿಟಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಈ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಗಾಡ್ಗಿಲ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯ ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಜನರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 2011ರಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ಆಗಿನ ಮನಮೋಹನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೇ ವಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು. 2016ರೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಎಂದಿತ್ತು. ಗೋವಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಂಬ ಪರಿಸರ ಪರ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಸಂಬಂಧ ಎನ್ಜಿಟಿ, ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗಾಡ್ಗಿಲ್ ವರದಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಎನ್ಜಿಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ: ಗಾಡ್ಗಿಲ್ ಸಮಿತಿ ವರದಿಗೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಗಿನ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ತಂಡವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಾಡ್ಗಿಲ್ ಸಮಿತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಭೂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ.40% ಭಾಗವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಏಳನೇ ಬಾರಿ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂದಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುವವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ಎಂಬ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಎನ್ಜಿಟಿಗೂ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ವಿಚಾರ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ತಂಡ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಡಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ತೋಟಗಳು ಕಾಡಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಮಾದದಿಂದ 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೈತರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ತರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ವರದಿ ಜಾರಿಯಾದರೆ ನರಕಯಾತನೆ ಪಡಬೇಕು. ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಬಂದು ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮನೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ. ಕುಮ್ಕಿ ಜಮೀನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗಾಡ್ಗಿಲ್ ಆಗಲಿ, ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಆ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?. ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು?. ಎನ್ಜಿಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇಲೆ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಈ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಸದನ ಒಮ್ಮತದ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೇರಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಉಪಗ್ರಹ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಬದಲು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ತರಹ ಮಾಡಿದರೆ ಕೇರಳದ ತರ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೇರಳದವರು ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಅನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ ಜಿಟಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಪರಿಣತ ಕಾನೂನು ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ. ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: