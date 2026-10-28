ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ನಾಳೆ ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲಿದೆ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಟೌನ್ ಹಾಲ್
ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು, ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲು ಸರ್ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಸ್ಮಾರಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ರಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ(RGUHS) ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : October 28, 2026 at 7:47 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಟೌನ್ ಹಾಲ್, ಸರ್ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್ ಸ್ಮಾರಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ರಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಹಾಗೂ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (RGUHS) ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ರಂದು ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲಿವೆ. ಆರಂಭಿಕ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸಕಾಲಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಆರ್ಜಿಯುಎಚ್ಎಸ್ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಜಿಯುಎಚ್ಎಸ್ ಉಪಕುಲಪತಿ ಡಾ.ಭಗವಾನ್ ಬಿ.ಸಿ. ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾ. ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಆರ್. ಪಾಟೀಲ್, ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಎಂ. ಮಹೇಶ್ವರ್ ರಾವ್ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್ ಅವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಸವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ, ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಅಭಿಯಾನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. RGUHS ಕಿದ್ವಾಯ್ ಸ್ಮಾರಕ ಆಂಕೊಲಾಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆರೈಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಹ ಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಸ್ತನ ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅರಿವು: ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಸ್ತನ ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅರಿವು, ಗಮನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಿರುಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸ್ತನಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲು ಹಾಗೂ ಏನಾದರೂ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮನೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಂಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೊಬೊಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ.ವಿಷ್ಣು ಕುರ್ಪಾಡ್ ಹೇಳಿದರು.
ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ: ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸುವುದು, ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜಾಗೃತಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಮಹಿಳೆಯರು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವ ಹಿಂಜರಿಕೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಗ್ಲೋಬೊಕನ್ 2020 ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 2020ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 2.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೊಸ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 11.7ರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ನಿರಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ, ಸಕಾಲಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಅರಿವು ಹಾಗೂ ಆರಂಭಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳ ಗುಲಾಬಿ ಬೆಳಕು ಸ್ತನ ಆರೋಗ್ಯ, ಆರಂಭಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಜಿಯುಎಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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