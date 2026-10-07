ಸಿಪಿಸಿಆರ್ಐನಿಂದ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ: ಕುಬ್ಜ ಅಡಿಕೆ ತಳಿಯ ಮೊದಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಆರಂಭ
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 20 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ವರ್ಷಾಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನೆಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲಿತಾಂಶ ತಿಳಿಯಲು ಮೂರು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಪಿಸಿಆರ್ಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 7, 2026 at 1:33 PM IST
ಬಂಟ್ವಾಳ(ದ.ಕನ್ನಡ): ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಕೇಂದ್ರ ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (CPCRI) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಕುಬ್ಜ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳ ಮೊದಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಮರದ ಕೊಯ್ಲು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಕೇಂದ್ರ ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ (CPCRI) ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಯೋಗ ಇದಾಗಿದೆ.
ಸಿಪಿಸಿಆರ್ಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ಏನಂತಾರೆ?: "ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ (Tissue-Cultured) ಕುಬ್ಜ ಅಡಿಕೆ ತಳಿಯ ಮೊದಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಅ.5 ರಂದು ವಿಟ್ಲದ ಸಿಪಿಸಿಆರ್ಐ CPCRI ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ 100 ಗಿಡಗಳು ನಾಟಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 20 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ವರ್ಷಾಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನೆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲಿತಾಂಶ ತಿಳಿಯಲು ಮೂರು ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಮರ ಏರುವವರಿಲ್ಲದೇ ಪರದಾಡುವ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ವರದಾನ. ಕುಬ್ಜ ಗಿಡವಾದ ಕಾರಣ ಕೊಯ್ಲು, ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಣೆ, ಹಳದಿ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಸಿಪಿಸಿಆರ್ಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಕೆ. ಬಾಲಚಂದ್ರ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆಗೆ ಪರಿಹಾರ: ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಮರದ ಕೊಯ್ಲು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಕೇಂದ್ರ ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (CPCRI) ಈ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದೆ.
ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫಸಲು: ಹೊಸ ಕುಬ್ಜ ತಳಿ ನೆಟ್ಟ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫಸಲು ನೀಡಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗಿಡದಿಂದ 2 ರಿಂದ 2.5 ಕೆ.ಜಿ. ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎತ್ತರದ ತಳಿ 3.5 ಕೆ.ಜಿ. ವರೆಗೆ ನೀಡುತ್ತದಾದರೂ, ಕುಬ್ಜ ತಳಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 2007 ರಲ್ಲಿ CPCRI ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ VTLAH-1 ಮತ್ತು VTLAH-2 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕುಬ್ಜ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಏಕರೂಪವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ಇಳುವರಿ ಬರಲಿದೆ.
ಮೊದಲ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ಆರ್. ಸತೀಶ್ಚಂದ್ರ: ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಕೋಕೋ ಕ್ಷೇತ್ರ 2047ಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರೈಲೋ ಕೊಕ್ಕೋ ಗಿಡಗಳ ಹಾಗೂ ವಿಟ್ಲ ಕುಬ್ಜ ತಳಿಯ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸತೀಶ್ಚಂದ್ರ ಅವರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಳದಿರೋಗದಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿಕರು ತತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೊಕ್ಕೋ ಬೆಳೆಗೂ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿ: "ಭಾರತದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಕೋ ಬೆಳೆಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದಂತೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಾಕಲೇಟಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಕೊಕ್ಕೋ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ. ಕೊಕ್ಕೋ ಗಿಡ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಈಗಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಾಲದು. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೂಡಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಐಸಿಎಆರ್ ನಿವೃತ್ತ ಡಿಡಿಜಿ ಡಾ.ಎನ್.ಕೆ. ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಸಿಪಿಸಿಆರ್ಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಕೆ. ಬಾಲಚಂದ್ರ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ವೈ.ಎಸ್.ಆರ್.ಎಚ್.ಯು. ಸಂಶೋಧನೆ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾ.ಎಸ್.ಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರಿ, ಕಾಸರಗೋಡು ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಐ. ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ಪಿ.ಚೌಡಪ್ಪ, ಬೆಂಗಳೂರು ಐಸಿಎಆರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಎಂ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋಲ್, ಡಿಸೀಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕರಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ವಿವಿಧ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಡಾ.ಎನ್.ಕೆ. ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್, ಡಾ.ಎಸ್. ಅಲೈನ್ ಅಪ್ಸರಾ, ಡಾ.ಮಿನಿಮೋಲ್ ಜಿ.ಎಸ್., ಡಾ. ರವಿ ಭಟ್, ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಸಿ. ಮತ್ತಿತರರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ವಿಟ್ಲ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಐ. ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ಎಂ.ಕೆ.ರಾಜೇಶ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕಾಸರಗೋಡು ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಐ. ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ರವಿ ಭಟ್ ವಂದಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಡಾ. ಎನ್.ಕೆ. ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್, ಡಾ. ಎಸ್. ಅಲೈನ್ ಅಪ್ಸರಾ, ಡಾ. ಮಿನಿಮೋಲ್ ಜಿ.ಎಸ್. ಡಾ. ರವಿ ಭಟ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಸಿ. ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
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