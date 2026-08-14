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80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಣಿಕ್ ಷಾ ಪರೇಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮಾಣಿಕ್ ಷಾ ಕವಾಯತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದು, ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

TIGHT SECURITY AT MANEKSHAW GROUND
ಮಾಣಿಕ್ ಷಾ ಪರೇಡ್ ಮೈದಾನ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 14, 2026 at 1:34 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮಾಣಿಕ್ ಷಾ ಕವಾಯತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಲಿದೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಪರೇಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕಣ್ಣಾವಲಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಗರದ ಹೋಟೆಲ್​​ಗಳು, ಲಾಡ್ಜ್‌ಗಳು, ತಂಗುದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಕಾಸ್ಪದವಾಗಿ ತಂಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 1,583 ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂದೋಬಸ್ತ್‌ಗಾಗಿ 9 ಡಿಸಿಪಿ, 17 ಎಸಿಪಿ, 49 ಪಿಐ, 106 ಪಿಎಸ್‌ಐ, 14 ಮಹಿಳಾ ಪಿಎಸ್‌ಐ, 49 ಎಎಸ್‌ಐ, 594 ಹೆಚ್‌ಸಿ/ಪಿಸಿ, 80 ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, 153 ಮಫ್ತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು 29 ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 1,100 ಮಂದಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 3 ಡಿಸಿಪಿ, 6 ಎಸಿಪಿ, 19 ಪಿಐ, 32 ಪಿಎಸ್‌ಐ, 111 ಎಎಸ್‌ಐ ಮತ್ತು 430 ಹೆಚ್‌ಸಿ/ಪಿಸಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

​ಪರೇಡ್ ಮೈದಾನದ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 110 ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 7 ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ/ಸಿಎಆರ್ ತುಕಡಿಗಳು, 4 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವಾಹನಗಳು, 3 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು, 4 ಖಾಲಿ ವಾಹನಗಳು, 1 ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪಡೆ (QRT), 1 ಡಿ-ಸ್ವಾಟ್ ಮತ್ತು 1 ಆರ್‌ಐವಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗರುಡ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. 4 ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್‌ಗಳು, 20 ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಹಾಗೂ 40 ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆಹ್ವಾನಿತರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಯಾ ಪಾಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗೇಟ್‌ ಹಾಗೂ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ವಿವಿಐಪಿ ಪಾಸ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಗೇಟ್-2ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ 1ಎ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ವಿವಿಐಪಿ ಪಾಸ್‌ದಾರರು ಅದೇ ಗೇಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ 2 ಹಾಗೂ 3 ರಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಪಾಸ್‌ದಾರರು ಗೇಟ್ - 4 ರ ಮೂಲಕ ಬ್ಲಾಕ್ 4, 5 ಮತ್ತು 6ಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.

ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30ರ ಒಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೈದಾನದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣೆಯ ವೇಳೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅನಗತ್ಯ ಲಗೇಜ್ ತರುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಶಂಕಾಸ್ಪದ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೈದಾನದೊಳಗೆ ಸಿಗರೇಟ್, ಬೆಂಕಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಚಾಕು, ಬ್ಲೇಡ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಹರಿತವಾದ ವಸ್ತುಗಳು, ಕರಪತ್ರಗಳು, ಕಪ್ಪು ಕೈವಸ್ತ್ರಗಳು, ಬಣ್ಣದ ದ್ರಾವಣಗಳು, ತಿಂಡಿ-ತಿನಿಸುಗಳು, ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು, ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್‌ಗಳು, ಪಟಾಕಿ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತರುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

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MANEKSHAW PARADE GROUND
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ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ 2026
TIGHT SECURITY AT MANEKSHAW GROUND

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