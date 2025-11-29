ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರು: ಬೆಮಲ್ ಕಂಪನಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ! ಹೆಚ್ಚಿದ ಆತಂಕ

ಮೈಸೂರಿನ ಇಲವಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಮೆಲ್ ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯೊಂದು ಓಡಾಡಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಹುಲಿ (Viral Video)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 29, 2025 at 10:56 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಮೆಲ್ (BEML) ಕಂಪನಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಲಿಯೊಂದು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಓಡಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಇಲವಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಮೆಲ್ ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹುಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಳಿ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲವಾಲದ ಕಿರು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮೀಪದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಸೆರೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಆದರೀಗ ಬೆಮೆಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಳಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಿರುವುದರಿಂದ ನೌಕರರು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಮೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆನೇಕಲ್: ಕಾಡು ಕೋಣದ ಆಟಾಟೋಪ, ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

