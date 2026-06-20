ಸಫಾರಿಗರ ಮುಂದೆ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಹುಲಿರಾಯ: ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯೊಂದು ಕಾಡೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದೆ.
Published : June 20, 2026 at 8:35 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಬಂದ ಕಾಡೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯೊಂದು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಘಟನೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಹುಲಿ ಬೇಟೆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಇಂದು ಸಫಾರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದವರು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹುಲಿ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣಲು ಹಾತೊರೆಯುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹುಲಿ ಬೇಟೆಯ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ರೋಮಾಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ದಾಹ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕಾಡೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಹುಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ರೋಚಕ ದೃಶ್ಯ ಬಂಡೀಪುರ ಸಫಾರಿ ಜೋನ್ನ ಆಲಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಬಂಡೀಪುರದ ಸಫಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಆಲಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂಚುಹಾಕಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ವ್ಯಾಘ್ರ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಮೇಲೆರಗಿದ್ದು, ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ನಂತರ ಹುಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದೆ.
ಹಿಡಿತ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲೆದ್ದು ನಿಂತ ಹುಲಿ ಕಾಡೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಬಿದಿರು ಗಿಡದ ಮೆರೆಗೆ ಎಳೆದೊಯ್ದಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಸಿದ ಹುಲಿರಾಯ ದೈತ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆಯುವ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಫಾರಿ ಜೀಪ್ ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿದ ಕಾಡಾನೆ : ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಬಂಡೀಪುರ ಸಫಾರಿ ವಾಹನದ ಮೇಲೆರಗಲು ಮುಂದಾದ ಘಟನೆ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಚಾಲಕನ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಭಾರೀ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ.
ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಡಾನೆ ಸಂತತಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಸಫಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವ ಅಥವಾ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ವಿಹರಿಸುವ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಸಮೀಪ ಸಫಾರಿ ವಾಹನಗಳು ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಕೆಲ ಆನೆಗಳು ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಘಟನೆ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಸಫಾರಿ ವೇಳೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮುಂಜಾನೆ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಸಫಾರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಲಗ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ.
ಸಫಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ಕಂಡ ಸಲಗ ಏಕಾಏಕಿ ನುಗ್ಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಲಗದ ಆರ್ಭಟ ನೋಡಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಚೀರಾಡಿದರೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಚಾಲಕ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ವಾಹನವನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಷದಿಂದ ನುಗ್ಗಿಬಂದ ಒಂಟಿ ಸಲಗ ವಾಹನ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕೋಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಅರಣ್ಯದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಸ್ವಚ್ಛಂಧವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ವಾಹನದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿದಾಗ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಂಬಂತಾಗಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಗ ಕಿರಿದಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಪ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ(ಬೆದರಿಸುವ ತಂತ್ರ) ಮುಂದಾಗಿ ವಾಪಾಸ್ ತೆರಳುತ್ತವೆ.
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