ಇಂದಿನಿಂದ ಹುಲಿ ಗಣತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?; ಹಿಂದಿನ ಗಣತಿ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಹುಲಿ ಗಣತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಜನವರಿ 5ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 26ರವರಗೆ ಈ ಗಣತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಗಣತಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರು: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ - ಗತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ರಾಷ್ಟೀಯ 6ನೇ ಹುಲಿ ಗಣತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದಿನಿಂದ (ಜ.5) ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ 5 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಗಣತಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 2ನೇ ರಾಜ್ಯ. ಪ್ರತಿ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಹುಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ 6ನೇ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹುಲಿ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಗಣತಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಪಿ.ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದಿನ ಹುಲಿ ಗಣತಿ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು: ಕಳೆದ ಐದು ಗಣತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೀಗಿದೆ. 2006 ರಲ್ಲಿ 1,411 ಹುಲಿ, 2010ರಲ್ಲಿ 1,706 ಹುಲಿ, 2014ರಲ್ಲಿ 2,226 ಹುಲಿ, 2018ರಲ್ಲಿ 2,022 ಹಾಗೂ 2022ರಲ್ಲಿ 3,682 ಹುಲಿಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿವೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಳೆದ ಐದು ಗಣತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ (ಕರ್ನಾಟಕ) ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೀಗಿದೆ. 2006ರಲ್ಲಿ 290 ಹುಲಿ, 2010ರಲ್ಲಿ 300 ಹುಲಿ, 2014ರಲ್ಲಿ 406 ಹುಲಿ, 2018ರಲ್ಲಿ 524 ಹುಲಿ, 2022ರಲ್ಲಿ 563 ಹುಲಿಗಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಣತಿ: 2026ರ ಹುಲಿ ಗಣತಿ ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜನವರಿ 5ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 26ರವರಗೆ ಈ ಗಣತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹುಲಿ ಸಂಚಾರ ಇರುವ ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹ ಗಣತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಂಡೀಪುರ, ನಾಗರಹೊಳೆ, ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಾಥ ಬೆಟ್ಟ, ಭದ್ರ ಹಾಗೂ ಕಾಳಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹುಲಿ ಗಣತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹುಲಿ ಗಣತಿ ಮಾಹಿತಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಹುಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಮೂದಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಐದು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ 53 ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಗಣತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ಗಣತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಗರಹೊಳೆ, ಬಂಡೀಪುರ, ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗ ಬೆಟ್ಟ, ಭದ್ರಾ - ಕಾಳಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಧಾಮ, ಕಾವೇರಿ ವನ್ಯಧಾಮ ಜೊತೆಗೆ ಹುಲಿ ರಾಜ್ಯದ 36 ವನ್ಯಧಾಮ ಜೊತೆಗೆ ಹುಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದ ಮೈಸೂರು ಹುಣಸೂರು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ 12 ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಬಾರಿ ಗಣತಿಗೆ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 3,212 ಬೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 6,512 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಲಾ ಎರಡರಂತೆ 13,024 ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಬಳಸಿ ಈ ಬಾರಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾಗಿ ಹುಲಿ ಗಣತಿ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಂಡೀಪುರ : ರಾಜ್ಯದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ ಮೈಸೂರು - ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಹುಲಿ ಗಣತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 872.24ಚದರ ಕಿಮೀ ಕೋರ್ ಏರಿಯಾ ದಟ್ಟವಾದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 1036 ಚದರ ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಫಾರಿ ಮೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳಾಗ ವಿಂಗಡಿಸಿರುವ ಬಂಡೀಪುರ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 13 ರೇಂಜ್ಗಳಿವೆ. ಹುಲಿ ಗಣತಿಗಾಗಿ 612 ಗ್ರಿಡ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 1,224 ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 114 ಬೀಟ್ಗಳಿದ್ದು, 112 ಲೈನ್ ಟ್ರ್ಯಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹುಲಿ ಗಣತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಗಣತಿಗಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ 480ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಧುವಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ನಾಗರಹೊಳೆ-ಮೈಸೂರು-ಕೊಡಗು: ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ. 843 ಚ.ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 3 ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 8 ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯಗಳಿವೆ. 91 ಗಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ 496 ಗ್ರಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 992 ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ 106 ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 370ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಆರ್ಟಿ: ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಾಥ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಹುಲಿ ಗಣತಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಸ್ತು ಹಾಗೂ ಗ್ರಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಣತಿ ನಡೆಸ ಗಣತಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಧಾಮ: ರಾಜ್ಯದ 6ನೇ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿರುವ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ವನ್ಯಧಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಗಣತಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 949.28 ಚ.ಕಿ.ಮೀ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಈ ವನ್ಯಧಾಮದಲ್ಲಿ 7 ವಲಯಗಳಿದ್ದು, ಹುಲಿ ಗಣತಿಗಾಗಿ 56 ಗಸ್ತುಗಳಿವೆ. 454 ಗ್ರಿಡ್ಗಳಿಂದ 908 ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. 225 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಗಣತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
3 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಣತಿ: ಹುಲಿ ಗಣತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 3 ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಗಣತಿ ಜ.7ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿ 3–4 ಮಂದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ತಂಡ ತಮಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ ಗಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ 5 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ತಾವು ನೋಡಿದ ಹುಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ, ಸಸ್ಯ, ಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಗಣತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 4 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಿತ್ಯ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು, ಲದ್ದಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ 400 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಪ್ರಾಣಿ, ಸಸ್ಯವರ್ಗದ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಕೂಡ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. 3ನೇ ಹಂತದ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ: ಹುಲಿ ಗಣತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತೆ ಗಣತಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿಲಾಗಿದೆ. ತಂಡವನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 8 ವಲಯ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಗರಹೊಳೆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 91 ಗಸ್ತು, 496 ಗಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 992 ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಟೈಪ್ ಬಳಸಿ 106 ಟ್ರ್ಯಾನ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಗಣತಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಾಗರಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಕಿ.ಮಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 11.15 ಹುಲಿ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕರಡು ಬಂದಿತ್ತು.
ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ: ಈ ಬಾರಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಹುಲಿ ಗಣತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜ.5ರಿಂದ ಮಾ.26ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಐದು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶ ವನ್ಯಧಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ 53 ಡಿವಿಜನ್ಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಗಣತಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹುಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದ ಉಪವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಹುಲಿ ಗಣತಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಂ - ಸ್ಟೈಪ್ಸ್ ಎಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3,212 ಗಸ್ತು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 6,512, ಸ್ಥಳ ಗ್ರಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 13,024 ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಟೈಪ್ ಬಳಸಿ ಹುಲಿ ಗಣತಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಪಿ.ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
